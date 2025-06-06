Инвесторы голосуют ногами — деньги уходят из США

Филипп Гийсельс, директор по стратегическому развитию BNP Paribas Fortis, заявил, что на протяжении последних 15 лет, начиная с окончания глобального финансового кризиса 2008 года, мир был готов финансировать растущий долг США.
Укрепление доллара на протяжении последних 15 лет всегда было обусловлено притоком инвестиций. Однако сегодня деньги покидают берега Америки.
"Мы, возможно, наблюдаем закат американской исключительности, и денежные средства постепенно покидают американскую территорию", — заявил Гийсельс.
С начала текущего года приток капитала прекратился или даже начал разворачиваться в обратном направлении, передает The Korea Times.
Капита́л (от лат. capitalis «главный, основной», от корня caput — «голова, единица, штука», в значении счета скота по головам) — широкий термин, который включает в себя физический капитал (капитальные блага — здания, оборудование, программное обеспечение, запасы), финансовый капитал (деньги), человеческий капитал (образование, обучение, интеллект, навыки, здоровье).
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