Инвесторы голосуют ногами — деньги уходят из США

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Филипп Гийсельс, директор по стратегическому развитию BNP Paribas Fortis, заявил, что на протяжении последних 15 лет, начиная с окончания глобального финансового кризиса 2008 года, мир был готов финансировать растущий долг США.

Фото: Freepik is licensed under public domain Пустой кошелёк

Укрепление доллара на протяжении последних 15 лет всегда было обусловлено притоком инвестиций. Однако сегодня деньги покидают берега Америки.

"Мы, возможно, наблюдаем закат американской исключительности, и денежные средства постепенно покидают американскую территорию", — заявил Гийсельс.

С начала текущего года приток капитала прекратился или даже начал разворачиваться в обратном направлении, передает The Korea Times.

Уточнения

Капита́л (от лат. capitalis «главный, основной», от корня caput — «голова, единица, штука», в значении счета скота по головам) — широкий термин, который включает в себя физический капитал (капитальные блага — здания, оборудование, программное обеспечение, запасы), финансовый капитал (деньги), человеческий капитал (образование, обучение, интеллект, навыки, здоровье).





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