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Маленькая монета, большая цена: как 50 пенсов покоряют аукционы

Экономика

В Престоне (Великобритания) монету достоинством 50 пенсов (около 53 руб.) продали за 7,05 фунтов стерлингов (около 757 руб.).

Человек с кошельком
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Человек с кошельком

Как выяснилось, она является частью коллекции 2022 года "Винни-Пух и его друзья", выпущенной Королевским монетным двором.

Ранее сообщалось о продаже редкой монеты достоинством 50 пенсов за более чем 2500 фунтов стерлингов (более 268 тыс. руб.) из-за уникального дизайна. Эта монета входила в серию, посвященную Кролику Питеру, выпущенную Королевским монетным двором в 2018 году.

Другая монета с Кроликом Питером была выставлена на продажу за 25 000 фунтов (более 2,6 млн руб.) из-за небольшой ошибки в дизайне, замеченной внимательным коллекционером. На одной из ног персонажа был обнаружен "кусок металла".

Эксперты из Coin Checker подчеркивают, что даже незначительные детали могут значительно повысить стоимость раритетных монет в глазах увлеченных коллекционеров, пишет The Sun.

Уточнения

Диза́йн — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как «дизайн автомобиля»).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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