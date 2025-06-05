Миллиарды на ветер: доходы британских аграриев значительно упали

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно официальным данным, из-за аномально дождливой погоды британские аграрии потеряли в прошлом году 1,19 миллиарда фунтов стерлингов дохода от зерновых культур.

Фото: unsplash.com by Maxim Smith, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Небо

Опубликованные Министерством окружающей среды данные о доходах фермеров показали, что, несмотря на общий рост доходов с 6,1 до 7,7 миллиарда фунтов стерлингов в период с 2023 по 2024 год, доходы от основных сельскохозяйственных культур упали на 1,19 миллиарда фунтов стерлингов.

Анализ данных, проведенный аналитическим центром Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU), показал, что причиной стало существенное сокращение производства ячменя, пшеницы, овса и масличного рапса, хотя это было частично компенсировано увеличением производства картофеля.

На этом фоне звучат предупреждения о возможном новом неурожае в текущем году из-за самой жаркой весны за всю историю наблюдений, пишет The Standard.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





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