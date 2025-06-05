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Доллар, евро и юань улучшат свои позиции на следующей неделе? Прогноз экономиста

1:39
Экономика

По мнению Михаила Зельцера, кандидата экономических наук и эксперта "БКС Мир инвестиций", в ближайшем будущем ожидается рост курсов основных иностранных валют.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by epSos.de, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Деньги

Как пишет Газета.Ru, на следующей неделе доллар достигнет отметки в 80 рублей, евро превысит 90 рублей, а юань поднимется выше 11 рублей.

Зельцер отметил, что текущие курсы валют находятся на минимальных значениях за последние два года: доллар торгуется ниже 79 рублей, евро — под 90 рублей, а юань — около 10,9 рубля.

Однако, по его мнению, факторы, поддерживающие рубль, скоро ослабнут, что спровоцирует рост иностранных валют. В частности, эксперт упомянул возможное снижение ключевой ставки ЦБ, что традиционно негативно сказывается на национальной валюте.

Кроме того, ожидается корректировка бюджетного механизма, которая приведет к сокращению объемов продажи валюты. Также прогнозируется уменьшение притока валюты от экспортеров и увеличение импорта.

На 4 июня текущего года доллар стоил чуть больше 78 рублей, евро — 89 рублей, а юань — 10,8 рубля. С начала 2025 года рубль значительно укрепился по отношению к основным валютам: доллар подешевел примерно на 20,9%, евро — на 12,9%, а юань — на 30,7%.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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