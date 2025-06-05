Электронные книги в России: кто стал королём рынка цифрового чтения

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно исследованию аналитической фирмы J'son & Partners Consulting, в минувшем году российский рынок электронных книг продемонстрировал значительный рост, увеличившись на 37% и достигнув объема в 19,72 млрд рублей.

Фото: flickr.com by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ноутбук и книга

Это позволило данному сегменту занять 15,6% от общего объема книжного рынка, который составил 126,4 млрд рублей в 2024 году.

Самый заметный прирост рыночной доли зафиксирован у сервиса "Яндекс книги" (ранее известного как "Букмейт"), входящего в подписку "Яндекс плюс". Его доля увеличилась в 2,9 раза, в результате чего он занял 15,7% рынка цифровых книг, удержав за собой вторую позицию.

Лидирующую позицию на рынке по-прежнему занимает группа компаний "Литрес", включающая в себя одноименный сервис, подписной сервис MyBook и другие проекты. Бенефициаром группы является Олег Новиков, совладелец "Эксмо-АСТ". В 2024 году доля ГК "Литрес" составила 47,1%, однако по сравнению с 2023 годом она снизилась на 11,6 процентных пункта, сообщают "Ведомости".

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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