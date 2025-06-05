Nissan начал регистрацию брендов в России: что это значит для авторынка

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно информации из Роспатента, японский автопроизводитель Nissan Motor (Япония), покинувший российский рынок в 2022 году, инициировал процесс подачи заявок на регистрацию товарных знаков.

Фото: commons.wikimedia.org by Autosdeprimera, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Nissan Kicks

Компания намерена закрепить за собой права на использование бренда Nissan в различных вариациях графического оформления и написания, включая логотипы. Помимо этого, планируется регистрация прав на другие принадлежащие концерну бренды, такие как Infiniti, Nismo и Datsun.

Регистрация охватывает широкий спектр классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включая транспорт, строительство, оптовую и розничную торговлю, а также финансовые операции, сообщает ТАСС.

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов



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