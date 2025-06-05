Какие продукты стали дороже в России: лидеры подорожания за 10 лет

Цены на ряд продуктов в России ощутимо выросли за последние десять лет.
По данным Росстата, сливочное масло стало лидером по росту цен: с 339 до 927 рублей за килограмм, то есть в три раза. В тройку самых подорожавших также вошли мороженая рыба (с 98 рублей за килограмм в 2014 году до 244 рублей в 2024-м, рост в 2,5 раза) и яблоки (с 68 до 160 рублей, рост в 2,4 раза).
Другие подорожавшие продукты:
Ситуация с ценами изменилась не сильно с 2019 года, кроме того, что тогда в тройке лидеров подорожавших продуктов была белокочанная капуста.
Несмотря на рост цен, некоторые отечественные отрасли получили импульс к развитию благодаря санкциям и поддержке государства. Например, производство сыров за последние десять лет практически удвоилось — с 435 до 801 тысячи тонн в год, а разнообразие наименований достигло почти 9,5 тысячи.
Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева объяснила рост цен тем, что экономика и инфляция не стоят на месте. Она отметила, что в 2014 году не было таких санкций и политических противоречий, что способствовало более стабильной экономике.
Кроме того, сегодня принимаются меры для улучшения ситуации. Например, принят закон о садоводстве, который позволит к 2030 году полностью обеспечить страну отечественными яблоками, передает "Парламентская газета".
Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
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