Какие продукты стали дороже в России: лидеры подорожания за 10 лет

2:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на ряд продуктов в России ощутимо выросли за последние десять лет.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Белковые продукты

По данным Росстата, сливочное масло стало лидером по росту цен: с 339 до 927 рублей за килограмм, то есть в три раза. В тройку самых подорожавших также вошли мороженая рыба (с 98 рублей за килограмм в 2014 году до 244 рублей в 2024-м, рост в 2,5 раза) и яблоки (с 68 до 160 рублей, рост в 2,4 раза).

Другие подорожавшие продукты:

Говядина подорожала в два раза — до 560 рублей, с 252 рублей.

Курица выросла в цене почти в два раза — до 221 рубля за килограмм, с 117 рублей.

Молоко подорожало в 1,9 раза — до 78 рублей за литр, с 42 рублей в 2014 году.

Ситуация с ценами изменилась не сильно с 2019 года, кроме того, что тогда в тройке лидеров подорожавших продуктов была белокочанная капуста.

Несмотря на рост цен, некоторые отечественные отрасли получили импульс к развитию благодаря санкциям и поддержке государства. Например, производство сыров за последние десять лет практически удвоилось — с 435 до 801 тысячи тонн в год, а разнообразие наименований достигло почти 9,5 тысячи.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева объяснила рост цен тем, что экономика и инфляция не стоят на месте. Она отметила, что в 2014 году не было таких санкций и политических противоречий, что способствовало более стабильной экономике.

Кроме того, сегодня принимаются меры для улучшения ситуации. Например, принят закон о садоводстве, который позволит к 2030 году полностью обеспечить страну отечественными яблоками, передает "Парламентская газета".

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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