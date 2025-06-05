Почему в Челябинске восстановят бассейн, о котором все забыли — власти раскрыли планы

2:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Один из самых узнаваемых символов Челябинска — бассейн "Электрометаллург", построенный ещё в 1967 году, скоро переживёт второе рождение. Этот 50-метровый гигант, соответствующий олимпийским стандартам, был в своё время единственным на Урале бассейном международного уровня. А теперь — готовится к масштабной реконструкции.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Челябинск

От прошлого к будущему

"В 2025 году начнем реконструкцию старейшего 50-метрового городского бассейна "Электрометаллург", который был недавно передан региону по решению президента России Владимира Путина.", — сообщил на заседании заксобрания губернатор Алексей Текслер.

Сам объект Челябинский электрометаллургический комбинат передал в собственность области добровольно — наряду с ещё одним историческим зданием: крупнейшим в своё время городским торговым комплексом.

Не только бассейн

Помимо обновления "Электрометаллурга", власти планируют серьёзные инвестиции в спортивную инфраструктуру региона. В ближайшее время появятся:

21 новый спортобъект в 18 муниципалитетах,

крытый легкоатлетический манеж,

уникальный фиджитал-центр, где пересекаются цифровые и классические виды спорта.

Что такое ЧЭМК сегодня

Челябинский электрометаллургический комбинат — крупнейший в стране производитель ферросплавов. Сегодня акции ЧЭМК и ещё двух предприятий — АО "КФ" и АО "СЗФ" — находятся в собственности государства.

В структуру ЧЭМК входят:

"Владпром" во Владивостоке (портовые услуги),

ОСП "Горнодобывающее управление" (добыча хромовой руды в ЯНАО),

участок "Марганец Коми" в Инте (геология),

Златоустовский транспортный участок в Магнитке (логистика).

Планы по реконструкции бассейна и развитию спорта в регионе — не просто локальные инициативы. Это шаг к возрождению инфраструктуры с богатой историей и к созданию новых возможностей для будущих чемпионов.

Уточнения

Инфраструкту́ра (лат. infra — "ниже, под" + лат. structura — "строение", "расположение") — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.



Электрометаллургия — совокупность методов получения металлов, основанных на электролизе (электрохимия) или на нагреве электрическим током (электротермия).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.