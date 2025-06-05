Почему в Челябинске восстановят бассейн, о котором все забыли — власти раскрыли планы

Один из самых узнаваемых символов Челябинска — бассейн "Электрометаллург", построенный ещё в 1967 году, скоро переживёт второе рождение. Этот 50-метровый гигант, соответствующий олимпийским стандартам, был в своё время единственным на Урале бассейном международного уровня. А теперь — готовится к масштабной реконструкции.
"В 2025 году начнем реконструкцию старейшего 50-метрового городского бассейна "Электрометаллург", который был недавно передан региону по решению президента России Владимира Путина.", — сообщил на заседании заксобрания губернатор Алексей Текслер.
Сам объект Челябинский электрометаллургический комбинат передал в собственность области добровольно — наряду с ещё одним историческим зданием: крупнейшим в своё время городским торговым комплексом.
Помимо обновления "Электрометаллурга", власти планируют серьёзные инвестиции в спортивную инфраструктуру региона. В ближайшее время появятся:
Челябинский электрометаллургический комбинат — крупнейший в стране производитель ферросплавов. Сегодня акции ЧЭМК и ещё двух предприятий — АО "КФ" и АО "СЗФ" — находятся в собственности государства.
В структуру ЧЭМК входят:
Планы по реконструкции бассейна и развитию спорта в регионе — не просто локальные инициативы. Это шаг к возрождению инфраструктуры с богатой историей и к созданию новых возможностей для будущих чемпионов.
Инфраструкту́ра (лат. infra — "ниже, под" + лат. structura — "строение", "расположение") — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.
Электрометаллургия — совокупность методов получения металлов, основанных на электролизе (электрохимия) или на нагреве электрическим током (электротермия).
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