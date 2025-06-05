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Дональд Трамп и Си Цзиньпин обмениваются приглашениями — за этим стоит нечто большее

1:45
Экономика

Телефонный разговор между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином оказался неожиданно тёплым. Президент США заявил, что лидер Китая пригласил его и первую леди в Китай. Ответ Трампа был зеркальным — он предложил Си приехать с визитом в Вашингтон. Подобный обмен любезностями может сигнализировать о попытке сблизить позиции двух стран.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Фото: kremlin.ru by Управление пресс-службы и информации Президента Российской Федераци, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

"Во время разговора председатель Си любезно пригласил первую леди и меня посетить Китай, и я ответил ему тем же", — написал Трамп в Truth Social.

Интересно, что сам разговор длился полтора часа — довольно долго для дипломатического общения. При этом почти всё это время было посвящено обсуждению торговли.

О чём на самом деле шёл разговор

Судя по словам Трампа, лидеры говорили о деталях нового торгового соглашения и планах его реализации. Обе стороны договорились направить делегации, чтобы продолжить переговоры на местах.

Впрочем, стоит отметить не только то, что обсуждалось, но и то, что осталось за кадром.

По словам Трампа, вопросы России, Украины и Ирана во время беседы не поднимались.

Такое молчание может быть красноречивее слов — особенно на фоне острых международных конфликтов и напряжённости в мировой политике.

Почему это важно

Любые контакты между США и Китаем — особенно на уровне глав государств — могут повлиять на глобальную экономику. А если речь идёт о торговле, ставки становятся ещё выше. Не исключено, что за взаимными приглашениями стоит попытка начать новый виток в отношениях между двумя сверхдержавами.

Уточнения

Делега́ция — группа людей, выделенных от правительства, организации, сообщества.

Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к продаже.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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