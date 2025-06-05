Дональд Трамп и Си Цзиньпин обмениваются приглашениями — за этим стоит нечто большее

Телефонный разговор между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином оказался неожиданно тёплым. Президент США заявил, что лидер Китая пригласил его и первую леди в Китай. Ответ Трампа был зеркальным — он предложил Си приехать с визитом в Вашингтон. Подобный обмен любезностями может сигнализировать о попытке сблизить позиции двух стран.
"Во время разговора председатель Си любезно пригласил первую леди и меня посетить Китай, и я ответил ему тем же", — написал Трамп в Truth Social.
Интересно, что сам разговор длился полтора часа — довольно долго для дипломатического общения. При этом почти всё это время было посвящено обсуждению торговли.
Судя по словам Трампа, лидеры говорили о деталях нового торгового соглашения и планах его реализации. Обе стороны договорились направить делегации, чтобы продолжить переговоры на местах.
Впрочем, стоит отметить не только то, что обсуждалось, но и то, что осталось за кадром.
По словам Трампа, вопросы России, Украины и Ирана во время беседы не поднимались.
Такое молчание может быть красноречивее слов — особенно на фоне острых международных конфликтов и напряжённости в мировой политике.
Любые контакты между США и Китаем — особенно на уровне глав государств — могут повлиять на глобальную экономику. А если речь идёт о торговле, ставки становятся ещё выше. Не исключено, что за взаимными приглашениями стоит попытка начать новый виток в отношениях между двумя сверхдержавами.
Делега́ция — группа людей, выделенных от правительства, организации, сообщества.
Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к продаже.
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