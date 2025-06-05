Цифры, которые заставят закрыть кран: страны Евросоюза сталкиваются с нехваткой воды

Европейская комиссия призвала страны ЕС как можно скорее и максимально сократить использование водных ресурсов к 2030 году из-за нехватки воды, вызванной глобальным потеплением, сообщает EADaily со ссылкой на AFP.
Еврокомиссар по окружающей среде Джессика Росвалл подчеркнула, что уже сейчас 30% европейских земель ежегодно сталкиваются с нехваткой воды. Она отметила, что будущее зависит от того, как мы сегодня управляем водными ресурсами.
Европейский союз представил стратегию по укреплению водной безопасности. Например, цель Франции — сократить забор воды на 10% к 2030 году как из подземных, так и из поверхностных источников.
Комиссар Росвалл заверила, что 10% — это минимально возможный показатель. В зависимости от стран-членов это может включать сокращение заборов или улучшение инфраструктуры для предотвращения утечек.
Инфраструкту́ра (лат. infra — «ниже, под» + лат. structura — «строение», «расположение») — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.
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