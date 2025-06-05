Вина до 600 рублей: главный выбор россиян, но тенденция меняется

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Большинство россиян предпочитают вино емкостью 0,75 л и стоимостью до 600 рублей, а доля продаж этого ценового сегмента составляет целых 94% от общего объема. Об этом сообщили в Росалкогольтабакконтроле.

Фото: pxhere игристое вино

Изменения в предпочтениях

Ведомство отметило, что тенденция постепенно меняется. Все больше потребителей начинают выбирать вина из более дорогого сегмента, а также продукцию небольших фермерских хозяйств. Это связано с тем, что такие хозяйства производят уникальные вина в эксклюзивных партиях и задают винные тренды на рынке, передает ТАСС.

Статистика продаж

По данным ЕГАИС, в 2024 году количество точек розничной продажи вина в России превысило 247 тыс. из них 207 тыс. (83,9%) — это магазины, и более 39 тыс. (16,1%) — кафе и рестораны.

Рост производства

Производство вина за последние четыре года увеличилось на 12,4%, игристых вин — более чем на 36%, а ликерного вина — на 10%.

Уточнения

Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.



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