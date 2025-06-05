639 иностранцев выбрали Нижегородскую область: в планах запуск новых бизнес-проектов

В Нижегородскую область планируют переехать 639 иностранцев, которые хотят "реализовать свои проекты" там.
Об этом сообщил директор регионального кадрового агентства "ОКА" Якоб Пиннекер на конференции "ЦИПР".
На Нижегородской ярмарке прошла дискуссия на тему "Русский дух и европейский подход в ведении бизнеса". В ней участвовали эксперты и предприниматели из "недружественных стран". Пиннекер отметил, что за последние годы увеличилось число иностранных бизнесменов, желающих вести дела в России.
Переехавший из Франции Лоран Кларот представил свой проект "От черного к зеленому". Он собирается открыть производство биоугля в Нижегородской области и поставлять его в страны БРИКС. Кларот рассказал, что такое удобрение удерживает до 70-80% влаги, что особенно важно для регионов Ближнего Востока. Также энергия, выделяемая при производстве биоугля, может использоваться для отопления, что делает процесс более эффективным. Лоран отметил, что, как сказал Владимир Путин, "Россия — страна возможностей", и он верит, что сможет реализовать свою мечту и развиваться именно здесь.
В апреле губернатор Глеб Никитин отметил, что агентство "ОКА" получило более 530 заявок на переезд из разных стран, включая Австралию, Канаду, США, Германию и Францию. Самыми известными переселенцами стали канадская семья Фейнстра с восемью детьми, которые планируют заниматься фермерством под Нижним Новгородом, пишет NN.RU.
Фермер (англ. farmer) — предприниматель, владеющий землёй или арендующий её, и занимающийся на ней сельским хозяйством. Также существуют фермеры, занимающиеся лесным хозяйством, в том числе и в России.
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