639 иностранцев выбрали Нижегородскую область: в планах запуск новых бизнес-проектов

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Нижегородскую область планируют переехать 639 иностранцев, которые хотят "реализовать свои проекты" там.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Форум

Об этом сообщил директор регионального кадрового агентства "ОКА" Якоб Пиннекер на конференции "ЦИПР".

На Нижегородской ярмарке прошла дискуссия на тему "Русский дух и европейский подход в ведении бизнеса". В ней участвовали эксперты и предприниматели из "недружественных стран". Пиннекер отметил, что за последние годы увеличилось число иностранных бизнесменов, желающих вести дела в России.

Переехавший из Франции Лоран Кларот представил свой проект "От черного к зеленому". Он собирается открыть производство биоугля в Нижегородской области и поставлять его в страны БРИКС. Кларот рассказал, что такое удобрение удерживает до 70-80% влаги, что особенно важно для регионов Ближнего Востока. Также энергия, выделяемая при производстве биоугля, может использоваться для отопления, что делает процесс более эффективным. Лоран отметил, что, как сказал Владимир Путин, "Россия — страна возможностей", и он верит, что сможет реализовать свою мечту и развиваться именно здесь.

В апреле губернатор Глеб Никитин отметил, что агентство "ОКА" получило более 530 заявок на переезд из разных стран, включая Австралию, Канаду, США, Германию и Францию. Самыми известными переселенцами стали канадская семья Фейнстра с восемью детьми, которые планируют заниматься фермерством под Нижним Новгородом, пишет NN.RU.

Уточнения

Фермер (англ. farmer) — предприниматель, владеющий землёй или арендующий её, и занимающийся на ней сельским хозяйством. Также существуют фермеры, занимающиеся лесным хозяйством, в том числе и в России.





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