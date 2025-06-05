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Перспективный рынок для России? В Поднебесной будут отдавать предпочтение рыбе

Экономика

Китай ставит амбициозные цели по увеличению потребления рыбной продукции с 22,9 кг до 29 кг на душу населения к 2030 году. И это открывает новые возможности для российских экспортеров.

свежая рыба
Фото: freepik.com by drobotdean is licensed under Free More info
свежая рыба

Об этом пишет издание Fishnews. В интервью Pravda. Ru Александр Панин, председатель "Рыбного союза", прокомментировал ситуацию. По словам эксперта, вылов в России остается на уровне около 5 млн тонн и не растет, это ограничивает, конечно, объемы экспорта. Китай заинтересован в необработанной рыбе для дальнейшей переработки, что создает возможность для экспорта, но в то же время это невыгодно для России. Поэтому отечественные компании ориентируются и на внутренний рынок.

Несмотря на то, что Китай является крупнейшим партнером, необходимо принимать во внимание и конкуренцию с другими странами, подчеркнул собеседник. Россия планирует сосредоточиться не на экспорте сырья, а переработанной продукции с высокой добавленной стоимостью, что требует инвестиций в перерабатывающие предприятия.

"В этом направлении у нас пока есть определенные сложности, поскольку для того, чтобы быть конкурентоспособными на нынешних рынках, нужно иметь суперсовременные перерабатывающие предприятия, а мы проигрываем здесь", — пояснил Панин.

Китай со своей программой увеличения потребления рыбы стремится к "золотому стандарту" здорового питания, утверждает диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

"Если рассматривать с точки зрения правильного питания, нутрициологии, диетологии, то действительно стоить повысить потребление морской рыбы и морепродуктов, в которых содержится Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Это профилактика и различных нервных, сердечно-сосудистых заболеваний", — добавляет Писарева.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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