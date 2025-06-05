Травма 90-х: что на самом деле заставляет россиян массово снимать деньги

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россияне с 90-х годов прошлого века выработали в себе один важный финансовый инстинкт — постоянно следить за уровнем инфляции и курсом доллара. И этот страх до сих пор живёт в головах миллионов.

Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Человек засовывает карту в банкомат

Об этом рассказал известный экономист, доктор экономических наук Валентин Катасонов в интервью YouTube-каналу "День Центр".

По его словам, россияне пережили мощные экономические потрясения в 90-х, которые оставили глубокую травму. Из-за этого рост цен в магазинах для многих стал настоящим сигналом тревоги — ведь это значит, что в экономике что-то идёт не так, а порой и вовсе страшно.

Именно поэтому при первых же признаках инфляции люди массово начинают снимать деньги с банковских счетов и доставать сбережения из "подушек". Они стремятся потратить деньги как можно скорее, боясь, что их покупательная способность быстро упадёт. В результате — массовая скупка товаров и ажиотаж в магазинах.

Эксперт объясняет: это не просто привычка, а выработанный десятилетиями инстинкт выживания, который не исчезнет, пока россияне помнят опыт 90-х. Именно эта "финансовая память" формирует поведение миллионов и влияет на экономику страны по сей день.

Уточнения

Де́ньги — всеобщий эквивалент, выступающий измерителем стоимости товаров или услуг, легко на них обменивающийся (имеющий максимальную ликвидность).



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