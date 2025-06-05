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Китай распахнул двери: российские продукты теперь можно поставлять в Поднебесную

1:10
Экономика

С 3 июня Китай официально разрешил импорт российской ржаной муки и манной крупы, что стало важным шагом в развитии торгового сотрудничества между двумя странами.

Флаг Китая
Фото: commons.wikimedia.org by Joshua Doubek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Китая

Это решение последовало после подписания Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР соответствующих протоколов, устанавливающих строгие фитосанитарные и технические требования к продукции, пишет РИА "Новости".

Требования к российским поставщикам

  • Китайская сторона предъявляет особые условия к качеству зернопродуктов:
  • Соответствие нормативам безопасности пищевых продуктов КНР
  • Соблюдение стандартов упаковки и маркировки
  • Выполнение требований к транспортировке и хранению
  • Обязательная сертификация предприятий-производителей

Перспективы для российского АПК

Открытие китайского рынка создает значительные возможности для российских сельхозпроизводителей:

  • Расширение географии экспорта зерновых культур
  • Диверсификация поставок за пределы традиционных рынков
  • Увеличение доходов предприятий зерноперерабатывающей отрасли

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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