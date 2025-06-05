Китай распахнул двери: российские продукты теперь можно поставлять в Поднебесную

С 3 июня Китай официально разрешил импорт российской ржаной муки и манной крупы, что стало важным шагом в развитии торгового сотрудничества между двумя странами.
Это решение последовало после подписания Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР соответствующих протоколов, устанавливающих строгие фитосанитарные и технические требования к продукции, пишет РИА "Новости".
Открытие китайского рынка создает значительные возможности для российских сельхозпроизводителей:
Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.
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