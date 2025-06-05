С 6 июня министерство финансов России сократит ежедневные расходы на покупку иностранной валюты и золота. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы ведомства.
Теперь в рамках бюджетного правила на эти операции будут направлять 1,5 млрд рублей в день — всего 28,3 млрд рублей до 4 июля.
Это почти на треть меньше, чем в предыдущем периоде: с 13 мая по 5 июня траты составили 41,6 млрд рублей (в среднем 2,3 млрд в день).
Месяцем ранее объём операций также был выше — 35,9 млрд рублей (по 1,6 млрд в день). Новое снижение указывает на изменившиеся макроэкономические условия и возможные опасения по поводу устойчивости бюджета.
Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) — федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.