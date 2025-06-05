Минфин РФ резко изменил стратегию: золото и доллары теперь не в фаворе

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 6 июня министерство финансов России сократит ежедневные расходы на покупку иностранной валюты и золота. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы ведомства.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Золото

Теперь в рамках бюджетного правила на эти операции будут направлять 1,5 млрд рублей в день — всего 28,3 млрд рублей до 4 июля.

Это почти на треть меньше, чем в предыдущем периоде: с 13 мая по 5 июня траты составили 41,6 млрд рублей (в среднем 2,3 млрд в день).

Месяцем ранее объём операций также был выше — 35,9 млрд рублей (по 1,6 млрд в день). Новое снижение указывает на изменившиеся макроэкономические условия и возможные опасения по поводу устойчивости бюджета.

Уточнения

Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) — федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации.

