Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как есть и не толстеть: 10 продуктов с минимальной калорийностью
Как не выбросить деньги на ветер при укладке плитки на улице
Николай Цискаридзе откровенно рассказал о смерти матери: как он справился с горем спустя месяц
Скин-фастинг: вредная бьюти-привычка или путь к чистой коже
Уловки продавцов: секрет пышного цветения гортензии кроется в одном незаметном признаке
Либо выше ростом, либо кое-что ещё: Водонаева предъявила требования к будущему избраннику — это звучит категорично
Ешь его каждый день — а пользы почти нет? Орех, который зря считают суперфудом
Кузов не прощает ошибок: мелочи, которые превращают блестящий авто в матовый кошмар
Легендарный Мартин Скорсезе ушёл из кинотеатров: что его расстраивает?

Минфин бьёт тревогу: бюджет теряет десятки миллиардов на нефти

1:25
Экономика

Федеральный бюджет может недосчитаться 40,3 млрд рублей нефтегазовых доходов уже в июне. Об этом говорится в свежем сообщении Минфина России.

Установка
Фото: commons.wikimedia.org by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Установка

Как отмечают в ведомстве, в мае отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от планового уровня составило 68,6 млрд рублей.

Основная причина — нестабильность цен и колебания объёмов экспорта. При этом в июне прогноз по доходам был скорректирован с учётом неожиданного роста поступлений от налога на дополнительный доход от добычи углеводородов (НДД).

Несмотря на это, масштабная поддержка нефтяников из бюджета продолжает расти. Только за май 2025 года компании получили 42,5 млрд рублей компенсаций по топливному демпферу. Для сравнения: в апреле — 62,7 млрд, в марте — 100,3 млрд, в феврале — 148,3 млрд, а в январе — 156,4 млрд рублей.

Формально цель демпфера — сглаживание цен на внутреннем рынке. Но суммарные выплаты за пять месяцев уже превысили 510 млрд рублей — и это на фоне нарастающих потерь самого бюджета, пишет ТАСС.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Сейчас читают
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Домашние животные
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать Аудио 
Это не шум — это почти речь: сигнал из космоса заставил науку замереть
Наука и техника
Это не шум — это почти речь: сигнал из космоса заставил науку замереть Аудио 
Один фрукт — и мясо стало нежнее, чем после 4 часов мариновки
Еда и рецепты
Один фрукт — и мясо стало нежнее, чем после 4 часов мариновки Аудио 
Популярное
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие

Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.

Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
ТОП-5 лучших машин с пробегом до 1 миллиона рублей
Стало известно, что грозит организаторам выступлений Пугачёвой в России
Сводка с фронта: в армии Украины зреет бунт, Путин и не думает встречаться с главой террористов Дмитрий Плотников Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров Шойгу в Пхеньяне обсудит вопросы расширения военного участия КНДР в СВО. КНДР ждёт экономический бум Любовь Степушова
Два километра — и минус мотор: как поездка за хлебом добивает машину изнутри
Рыба, которая дышит воздухом и ползает по суше: африканское чудо из ила
Лень перелопачивать? Этот способ ускорит компост без единого взмаха лопатой
Лень перелопачивать? Этот способ ускорит компост без единого взмаха лопатой
Последние материалы
Уловки продавцов: секрет пышного цветения гортензии кроется в одном незаметном признаке
Сводка с фронта: в армии Украины зреет бунт, Путин и не думает встречаться с главой террористов
Либо выше ростом, либо кое-что ещё: Водонаева предъявила требования к будущему избраннику — это звучит категорично
Ешь его каждый день — а пользы почти нет? Орех, который зря считают суперфудом
Кузов не прощает ошибок: мелочи, которые превращают блестящий авто в матовый кошмар
Легендарный Мартин Скорсезе ушёл из кинотеатров: что его расстраивает?
Аренда жилья в России: три категории квартир теряют популярность — как это повлияло на стоимость
Учёные открыли способ стать сильнее без спортзала и долгих тренировок: всего 3 секунды в день
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Министерство природы рассказало о судьбе косулят в Хабаровском крае
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.