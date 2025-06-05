Минфин бьёт тревогу: бюджет теряет десятки миллиардов на нефти

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Федеральный бюджет может недосчитаться 40,3 млрд рублей нефтегазовых доходов уже в июне. Об этом говорится в свежем сообщении Минфина России.

Фото: commons.wikimedia.org by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Установка

Как отмечают в ведомстве, в мае отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от планового уровня составило 68,6 млрд рублей.

Основная причина — нестабильность цен и колебания объёмов экспорта. При этом в июне прогноз по доходам был скорректирован с учётом неожиданного роста поступлений от налога на дополнительный доход от добычи углеводородов (НДД).

Несмотря на это, масштабная поддержка нефтяников из бюджета продолжает расти. Только за май 2025 года компании получили 42,5 млрд рублей компенсаций по топливному демпферу. Для сравнения: в апреле — 62,7 млрд, в марте — 100,3 млрд, в феврале — 148,3 млрд, а в январе — 156,4 млрд рублей.

Формально цель демпфера — сглаживание цен на внутреннем рынке. Но суммарные выплаты за пять месяцев уже превысили 510 млрд рублей — и это на фоне нарастающих потерь самого бюджета, пишет ТАСС.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

