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Новая эра: Южная Корея и Чехия объединяются для строительства АЭС

1:19
Экономика

Южнокорейская компания Korea Hydro & Nuclear Power Co. (KHNP) подписала окончательный контракт на строительство атомной электростанции в Чехии после отмены судебного запрета, который мешал сделке.

Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Премьер-министр Чехии Петр Фиала подтвердил, что KHNP и чешская государственная компания Elektrarna Dukovany II (EDU II) достигли соглашения.

Судебный запрет был отменён, что устранило серьёзные препятствия для многомиллиардного проекта. Это произошло после того, как EDU II подала апелляцию на решение местного суда, который временно остановил сделку на сумму 26 триллионов вон (18,6 миллиарда долларов) по запросу французской компании EDF, проигравшей тендер.

KHNP изначально планировала подписать соглашение 7 мая о строительстве двух реакторов мощностью 1063 мегаватта на станции, находящейся примерно в 170 километрах от Праги. Этот контракт стал первым для Южной Кореи на строительство атомной электростанции за границей с 2009 года, когда был заключён договор на строительство АЭС "Барака" в ОАЭ, пишет The Korea Times.

Уточнения

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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