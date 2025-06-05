Всего лишь два года в Манчестере: почему магазин IKEA не выстоял

IKEA объявила о закрытии своего магазина в Великобритании, который проработал всего два года, в ответ на негативные отзывы покупателей.
Магазин, расположенный в Большом Манчестере, был меньше обычных филиалов и специализировался на планировании интерьеров кухонь, спален и гостиных. Основная цель заключалась в предоставлении клиентам консультаций и индивидуальных 3D-планов для обустройства дома.
Решение о закрытии было принято на основе полученного опыта, который показал, что клиенты предпочитают другой формат обслуживания, больше ориентированный на услуги Click and Collect (самовывоза) и возврат товаров. Другие пункты выдачи в Данди, Йорке и Халле, будут адаптированы в соответствии с новыми потребностями и предложат ограниченный ассортимент, пишет The Sun.
Ассортиме́нт (франц. Assortiment от фр. assorti — подобранный) — состав однородной продукции по видам, сортам и маркам.
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