Всего лишь два года в Манчестере: почему магазин IKEA не выстоял

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

IKEA объявила о закрытии своего магазина в Великобритании, который проработал всего два года, в ответ на негативные отзывы покупателей.

Фото: https://www.freepik.com by topntp26 Диван

Магазин, расположенный в Большом Манчестере, был меньше обычных филиалов и специализировался на планировании интерьеров кухонь, спален и гостиных. Основная цель заключалась в предоставлении клиентам консультаций и индивидуальных 3D-планов для обустройства дома.

Решение о закрытии было принято на основе полученного опыта, который показал, что клиенты предпочитают другой формат обслуживания, больше ориентированный на услуги Click and Collect (самовывоза) и возврат товаров. Другие пункты выдачи в Данди, Йорке и Халле, будут адаптированы в соответствии с новыми потребностями и предложат ограниченный ассортимент, пишет The Sun.

Уточнения

Ассортиме́нт (франц. Assortiment от фр. assorti — подобранный) — состав однородной продукции по видам, сортам и маркам.





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