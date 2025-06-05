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Чтобы оценить запасы лосося: ведутся съёмки в водах Курильских островов

1:13
Экономика

Научно-исследовательское судно "ТИНРО" начало комплексные съемки в водах Курильских островов и северо-западной части Тихого океана.

Морское дно
Фото: nps.gov by National Park Service, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морское дно

Судно вышло в рейс 30 мая, а на борту работают специалисты из Тихоокеанского и Камчатского филиалов ВНИРО.

Основная цель экспедиции — оценить запасы лососей, а также ресурсы скумбрии, сардины иваси и других пелагических видов. Кроме того, исследователи изучат условия обитания гидробионтов в Южно-Курильской и Северо-Курильской зонах.

Такие работы проводятся ежегодно, и полученные данные помогают уточнять сроки и мощность подходов производителей лососевых к нерестовым районам, а также предоставляют актуальную информацию для предприятий.

В составе экспедиции находится студентка 3 курса Школы Мирового океана ДВФУ Екатерина Голубева, которая участвует в проекте "Исследовательская стажировка". Этот проект позволяет студентам под руководством опытных специалистов применять свои знания на практике и осваивать современные методы в рыбохозяйственной науке прямо на борту судна, пишет Fishnews.

Уточнения

Рейс (нидерл. Reis или нем. Reise — путешествие) — путь транспортного средства (корабля, судна, автомобиля, летательного аппарата и так далее) по определённому маршруту.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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