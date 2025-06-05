Минфин РФ проведёт иностранные валютные операции: что это значит для бюджета

С 6 июня по 4 июля Минфин РФ планирует приобретать иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 28,3 млрд рублей.
Ежедневный объем операций составит эквивалент 1,5 млрд рублей.
С 13 мая по 5 июня Минфин уже покупал валюту и золото на 41,6 млрд рублей, с ежедневным объемом операций в 2,3 млрд рублей. Ранее, с 7 апреля, министерство продавало валюту и золото на 35,9 млрд рублей, с ежедневным объемом 1,6 млрд рублей.
Кроме того, Минфин ожидает недополучение нефтегазовых доходов федерального бюджета в июне на сумму 40,3 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам мая составило 68,6 млрд рублей. Положительная корректировка связана с ростом фактических поступлений по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородов по сравнению с прогнозными значениями, пишет "Интерфакс".
Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.
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