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Сделки по-новому: покупатели жилья будут защищены от неожиданных сюрпризов

1:14
Экономика

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу важные изменения в правила ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Рука с ключами от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рука с ключами от квартиры

По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Аксененко, теперь в реестре будут отражаться сведения о членах семьи бывшего собственника жилья, если за ними сохраняется право пользования. Это сделает сделки с недвижимостью более прозрачными и безопасными.

Ранее информацию о членах семьи можно было узнать только со слов продавца, что создавало риски для покупателей. Например, после покупки квартиры могли неожиданно появиться бывшие жены, несовершеннолетние дети или другие родственники, имеющие права на это жилье. Теперь же в реестре будут указаны все, кто сохраняет право проживания, что защитит покупателей от неожиданных "обременений".

Сведения о членах семьи будут вноситься в ЕГРН на основании заявления собственника жилья, лица с правом пользования или судебного решения. Это, безусловно, повысит уровень безопасности сделок с недвижимостью в стране, пишет РИА Новости.

Уточнения

Сде́лка — действия дееспособных граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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