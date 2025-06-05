Статистика утверждает: водка из России захватывает глобальный рынок

2:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские водочные бренды лидируют по темпам увеличения продаж на мировом рынке.

Фото: commons.wikimedia.org by Jack Oughton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ напитки

Согласно данным отчета Millionaires' Club 2025, опубликованного Drinks International, в 2024 году водка "Хаски" (производитель — "Алкогольная сибирская группа") продемонстрировала самый значительный рост среди всех участников рейтинга, увеличив объемы на 56,3% до 2,5 млн девятилитровых коробов.

Второе место по динамике роста занимает водка "Царская" (Tsarskaya/Imperial), выпускаемая Ladoga Group. Её продажи выросли на 43,5%, достигнув 3,3 млн коробов. Замыкает тройку лидеров "Сталковская Альфа" от "Башспирта", показавшая прирост в 37,5%, что соответствует 1,1 млн коробов.

Водка сохраняет за собой важную позицию в алкогольной промышленности, оставаясь одним из наиболее востребованных напитков в мире.

В десятку наиболее быстрорастущих также вошли: водка Tsar от Novabev Group, увеличившая продажи с 1,3 до 1,7 млн коробов (+30,8%); Nemiroff, объемы продаж которого возросли с 3,4 до 4,1 млн (+20,6%); White Birch ("Белая березка") от АСГ, показавшая рост с 2,0 до 2,4 млн (+20,0%); Koztska Rada от Bayadera Group, увеличившая продажи с 2,6 до 3,1 млн (+19,2%); Green Mark ("Зеленая марка") от Roust, с ростом с 2,2 до 2,6 млн (+18,2%); и Talka (также Roust), показавшая увеличение с 3,1 до 3,6 млн (+16,1%), согласно РБК.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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