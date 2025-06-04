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От Урала до Персидского залива: как новый хаб в Татарстане изменит грузоперевозки

1:59
Экономика

В Нижнекамском районе Татарстана планируется строительство международного производственно-логистического хаба на базе грузового речного порта.

Грузовое судно
Фото: flickr.com by Maersk Line, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Грузовое судно

Проект будет реализован в период с 2024 по 2034 год, о чем сообщил руководитель исполкома Радмир Беляев на "Муниципальном часе".

Проектом займется АО "Набережночелнинский трубный завод "ТЕМПО", и объем инвестиций составит 17 миллиардов рублей. Ожидается создание 460 новых рабочих мест.

На данный момент, по состоянию на I квартал 2025 года, проект находится на стадии внесения изменений в границы города, а производственно-логистический хаб планируется включить в территорию опережающего развития.

Беляв отметил, что развитие водной логистики поможет разгрузить железные дороги, по которым сейчас идет большой объем грузов, включая металлопрокат. Также инвесторы планируют организовать полный цикл производства подшипников.

В феврале 2025 года проект был одобрен Инвестиционным советом РТ. Хаб будет расположен на участке площадью 54 гектара и будет включать таможенный терминал, речной порт, новую железнодорожную ветку, склады временного хранения и сортировочный центр. Это позволит осуществлять перевалку продукции крупнейших металлургических компаний страны с железнодорожного на водный транспорт для экспорта в Иран, Азербайджан, Турцию и страны Персидского залива.

Площадь складских помещений составит около 100 тыс. кв. м, что позволит хранить продукцию общей массой более 120 тыс. тонн одновременно. Новый комплекс соединит Урал с югом России, обеспечивая разгрузку железнодорожных путей и упрощая логистику, пишет РБК.

Уточнения

Хаб — пассажирский комплекс, выполняющий функции по перераспределению пассажиропотоков между видами транспорта и направлениями движения.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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