Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Добавки, которые лишают энергии и желания жить: список, который вас удивит
Является ли Мака Лахи предупреждением? Найденная глыба открывает глаза на количество угроз
Бензобак может превратиться в гранату — сигнал, который водители игнорируют летом
Чтобы оценить запасы лосося: ведутся съёмки в водах Курильских островов
В 50 лет иметь тело 25-летнего: эти тренировки помогут мужчинам не терять мышечную массу
Джанабаева попотчевала Меладзе необычным угощением собственного приготовления
Натуральные обои — красиво, но с подвохом: вот что о них нужно знать
Пикник по новым ценам: как россияне адаптируют бюджет в условиях повышения цен на еду
Прогулка в мир сказок: как волшебная тропа меняет восприятие природы

Советские двигатели в морской технике: корабли и подводные лодки

2:41
Экономика » Производство » ВПК

Морская техника всегда была одним из главных направлений промышленности СССР.

Дизельная подводная лодка, ВМФ России
Фото: Вадим Савицкий
Дизельная подводная лодка, ВМФ России

Особое значение придавалось разработке и внедрению надёжных и мощных двигателей для кораблей и подводных лодок, обеспечивающих эффективность, манёвренность и боеспособность флота.

1. Типы двигателей в советских военных и гражданских судах

Двигатели внутреннего сгорания — дизельные установки, широко применявшиеся на надводных кораблях и подводных лодках.

Турбинные двигатели — газовые и паровые турбины, которые использовались для повышения мощности и скорости судов.

Ядерные реакторы и атомные силовые установки — революция в подводной технике, позволившая значительно увеличить автономность и скрытность подводных лодок.

2. Дизельные двигатели для подводных лодок

Классические дизель-электрические подводные лодки: дизели заряжают аккумуляторы, которые питают электромоторы при погружении.

Примеры: проекты серии "Палтус", "Щука", "Варшавянка".

Преимущества и ограничения дизельных систем: экономичность и простота, но ограниченная автономность.

3. Ядерные двигатели и их влияние на советский флот

Появление атомных подводных лодок (например, проекты "Альфа", "Антей", "Тайфун").

Принцип работы атомного реактора и преимущества: практически неограниченная автономность, высокая скорость и мощность. Вклад в стратегическую обороноспособность СССР.

4. Двигатели для надводных кораблей

Использование газотурбинных двигателей для эсминцев и ракетных крейсеров (проекты "Славутич", "Киров").

Комбинированные силовые установки (дизель+газотурбина) для повышения эффективности.

5. Технические и эксплуатационные особенности советских морских двигателей

Надёжность в сложных условиях эксплуатации. Особенности ремонта и обслуживания в морских условиях. Инновации, внедрённые советскими конструкторами.

Советские двигатели для морской техники стали результатом многолетних исследований и разработок, которые позволили создать мощный и разнообразный флот. Внедрение ядерных силовых установок ознаменовало новую эру в подводном кораблестроении, а дизельные и газотурбинные двигатели обеспечили надёжность и эффективность надводных и подводных судов.

Эти технологии сыграли ключевую роль в укреплении обороноспособности страны и развитии отечественной морской индустрии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Два километра — и минус мотор: как поездка за хлебом добивает машину изнутри
Авто
Два километра — и минус мотор: как поездка за хлебом добивает машину изнутри Аудио 
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Недвижимость
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена Аудио 
Стало известно, что грозит организаторам выступлений Пугачёвой в России
Шоу-бизнес
Стало известно, что грозит организаторам выступлений Пугачёвой в России Аудио 
Популярное
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие

Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.

Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
ТОП-5 лучших машин с пробегом до 1 миллиона рублей
Стало известно, что грозит организаторам выступлений Пугачёвой в России
Россия подловила Киев: что стоит за признанием 6000 жертв Курской авантюры? Дмитрий Плотников Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров Шойгу в Пхеньяне обсудит вопросы расширения военного участия КНДР в СВО. КНДР ждёт экономический бум Любовь Степушова
Рыба, которая дышит воздухом и ползает по суше: африканское чудо из ила
Лень перелопачивать? Этот способ ускорит компост без единого взмаха лопатой
Два километра — и минус мотор: как поездка за хлебом добивает машину изнутри
Два километра — и минус мотор: как поездка за хлебом добивает машину изнутри
Последние материалы
Добавки, которые лишают энергии и желания жить: список, который вас удивит
Является ли Мака Лахи предупреждением? Найденная глыба открывает глаза на количество угроз
Бензобак может превратиться в гранату — сигнал, который водители игнорируют летом
Чтобы оценить запасы лосося: ведутся съёмки в водах Курильских островов
Советские двигатели в морской технике: корабли и подводные лодки
В 50 лет иметь тело 25-летнего: эти тренировки помогут мужчинам не терять мышечную массу
Джанабаева попотчевала Меладзе необычным угощением собственного приготовления
Натуральные обои — красиво, но с подвохом: вот что о них нужно знать
Пикник по новым ценам: как россияне адаптируют бюджет в условиях повышения цен на еду
Прогулка в мир сказок: как волшебная тропа меняет восприятие природы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.