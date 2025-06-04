Не избежать тогда судебных исков со стороны России: Франция и Бельгия не готовы к блокировке поставок газа Москвы

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно информации, предоставленной изданием Politico, Брюссель и Париж воздержались от поддержки инициативы о прекращении импорта российского природного газа, обосновывая это необходимостью проведения углубленных консультаций для оценки потенциальных последствий подобного шага, сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

Два наиболее крупных потребителя российского сжиженного природного газа в рамках Европейского союза не готовы одобрить план, направленный на блокировку поставок газа из Москвы.

Франция и Бельгия настаивают на том, чтобы европейские чиновники провели всесторонний анализ возможных экономических и юридических последствий, которые могут возникнуть в результате принятия такого решения.

Министр энергетики Франции Марк Ферраччи объяснил позицию своей страны стремлением Парижа к защите "европейской стратегии диверсификации", а также необходимостью обеспечения "юридической защиты".

Он подчеркнул, что полный отказ от российского газа может негативно отразиться на французских частных компаниях, которые могут столкнуться с судебными исками со стороны России, касающимися действующих контрактных обязательств.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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