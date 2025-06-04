Согласно информации, предоставленной изданием Politico, Брюссель и Париж воздержались от поддержки инициативы о прекращении импорта российского природного газа, обосновывая это необходимостью проведения углубленных консультаций для оценки потенциальных последствий подобного шага, сообщает EADaily.
Два наиболее крупных потребителя российского сжиженного природного газа в рамках Европейского союза не готовы одобрить план, направленный на блокировку поставок газа из Москвы.
Франция и Бельгия настаивают на том, чтобы европейские чиновники провели всесторонний анализ возможных экономических и юридических последствий, которые могут возникнуть в результате принятия такого решения.
Министр энергетики Франции Марк Ферраччи объяснил позицию своей страны стремлением Парижа к защите "европейской стратегии диверсификации", а также необходимостью обеспечения "юридической защиты".
Он подчеркнул, что полный отказ от российского газа может негативно отразиться на французских частных компаниях, которые могут столкнуться с судебными исками со стороны России, касающимися действующих контрактных обязательств.
Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Жара будет невыносимой, но есть способ спастись без кондиционеров. Эта система охлаждает дом тише, мягче и экономнее — за счёт потолка.