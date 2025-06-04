Молодёжь в бизнесе: 30% предпринимателей запустили своё дело до 25 лет

Совместное исследование "Авито Бизнес 360" и "ОПОРЫ РОССИИ" охватило около полутысячи представителей малого и среднего бизнеса по всей стране.

Фото: freepik by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка считает деньги

Выяснилось, что 10% предпринимателей смогли заработать свой первый миллион рублей чистой прибыли уже в первый год работы, а треть начинали без каких-либо вложений. Более трети (37%) начинали свой бизнес в одиночку, без поддержки со стороны.

Около трети (30%) бизнесменов запустили свое первое дело до 25 лет, причем 7% из них сделали это до совершеннолетия. Чуть меньше (28%) начали предпринимательскую деятельность в возрасте от 25 до 30 лет, а 31% — в возрасте от 30 до 40 лет. 11% стали предпринимателями позже, причем только 3% — после 50 лет. Таким образом, большая часть (58%) начала свой бизнес до 30 лет.

Каждый десятый участник опроса (10%) достиг первого миллиона прибыли в первый же год. У 23% это заняло от 1 до 2 лет. Примерно столько же (24%) достигли этой отметки через 3-5 лет, а 21% — более чем через 5 лет. При этом 22% все еще стремятся к этой цели. Основной проблемой на старте предприниматели назвали отсутствие опыта (17%). Еще 7% указали на нехватку кадров и знаний в работе с государственными органами. 6% допустили ошибки при выборе партнеров.

15% респондентов отметили недостаток начального капитала. У трети (36%) его не было совсем. У 20% было около 50 000 рублей, а у 12% — от 50 000 до 100 000 рублей. В качестве стартовых средств в основном использовались личные сбережения (43%). 19% одолжили деньги у близких, а 13% — взяли кредиты. Привлечь инвестиции удалось лишь 6%.

Более трети (37%) предпринимателей начинали свой первый бизнес самостоятельно. Четверть (28%) открывали дело с друзьями или родственниками. Каждый пятый (20%) нашел себе бизнес-партнера, а 13% создавали предприятие на базе команды специалистов.

Самые популярные сферы для первого бизнеса — услуги (26%), торговля (21%), производство (11%), строительство (6%) и общественное питание (4%). В основном это офлайн-бизнес (47%). 42% работают в смешанном формате, и только 11% — исключительно онлайн.

Уточнения

Капита́л (от лат. capitalis «главный, основной», от корня caput — «голова, единица, штука», в значении счета скота по головам) — широкий термин, который включает в себя физический капитал (капитальные блага — здания, оборудование, программное обеспечение, запасы), финансовый капитал (деньги), человеческий капитал (образование, обучение, интеллект, навыки, здоровье).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.