Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайна здоровой голубики: как кофейная гуща меняет правила ухода
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе
Многие собаки выбирают именно это место для сна — и вот что это на самом деле значит
Забудь скучные тренировки: йога Будокон сделает тебя не просто гибким, а суперсильным
Летний must-have: как защитить нежную кожу вокруг глаз — самые эффективные кремы с SPF
Как провести романтический уикенд в сердце парижского розария — детали внутри
Не избежать тогда судебных исков со стороны России: Франция и Бельгия не готовы к блокировке поставок газа Москвы
Мотоцикл с характером: как китайцы вдохнули жизнь в классический дизайн
Десерт с историей: что такое трайфл и как сделать его в домашних условиях

Молодёжь в бизнесе: 30% предпринимателей запустили своё дело до 25 лет

Экономика

Совместное исследование "Авито Бизнес 360" и "ОПОРЫ РОССИИ" охватило около полутысячи представителей малого и среднего бизнеса по всей стране.

Девушка считает деньги
Фото: freepik by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка считает деньги

Выяснилось, что 10% предпринимателей смогли заработать свой первый миллион рублей чистой прибыли уже в первый год работы, а треть начинали без каких-либо вложений. Более трети (37%) начинали свой бизнес в одиночку, без поддержки со стороны.

Около трети (30%) бизнесменов запустили свое первое дело до 25 лет, причем 7% из них сделали это до совершеннолетия. Чуть меньше (28%) начали предпринимательскую деятельность в возрасте от 25 до 30 лет, а 31% — в возрасте от 30 до 40 лет. 11% стали предпринимателями позже, причем только 3% — после 50 лет. Таким образом, большая часть (58%) начала свой бизнес до 30 лет.

Каждый десятый участник опроса (10%) достиг первого миллиона прибыли в первый же год. У 23% это заняло от 1 до 2 лет. Примерно столько же (24%) достигли этой отметки через 3-5 лет, а 21% — более чем через 5 лет. При этом 22% все еще стремятся к этой цели. Основной проблемой на старте предприниматели назвали отсутствие опыта (17%). Еще 7% указали на нехватку кадров и знаний в работе с государственными органами. 6% допустили ошибки при выборе партнеров.

15% респондентов отметили недостаток начального капитала. У трети (36%) его не было совсем. У 20% было около 50 000 рублей, а у 12% — от 50 000 до 100 000 рублей. В качестве стартовых средств в основном использовались личные сбережения (43%). 19% одолжили деньги у близких, а 13% — взяли кредиты. Привлечь инвестиции удалось лишь 6%.

Более трети (37%) предпринимателей начинали свой первый бизнес самостоятельно. Четверть (28%) открывали дело с друзьями или родственниками. Каждый пятый (20%) нашел себе бизнес-партнера, а 13% создавали предприятие на базе команды специалистов.

Самые популярные сферы для первого бизнеса — услуги (26%), торговля (21%), производство (11%), строительство (6%) и общественное питание (4%). В основном это офлайн-бизнес (47%). 42% работают в смешанном формате, и только 11% — исключительно онлайн.

Уточнения

Капита́л (от лат. capitalis «главный, основной», от корня caput — «голова, единица, штука», в значении счета скота по головам) — широкий термин, который включает в себя физический капитал (капитальные блага — здания, оборудование, программное обеспечение, запасы), финансовый капитал (деньги), человеческий капитал (образование, обучение, интеллект, навыки, здоровье).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Топ-5 лучших пассажирских самолётов всех времён
Авиация
Топ-5 лучших пассажирских самолётов всех времён Аудио 
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Недвижимость
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена Аудио 
Погладил один раз — помнит всю жизнь: как у кошек работает память прикосновений
Домашние животные
Погладил один раз — помнит всю жизнь: как у кошек работает память прикосновений Аудио 
Популярное
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее

Жара будет невыносимой, но есть способ спастись без кондиционеров. Эта система охлаждает дом тише, мягче и экономнее — за счёт потолка.

Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Александр Рогов высказался о людях, покупающих одежду на маркетплейсах
Россия подловила Киев: что стоит за признанием 6000 жертв Курской авантюры? Дмитрий Плотников Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров Шойгу в Пхеньяне обсудит вопросы расширения военного участия КНДР в СВО. КНДР ждёт экономический бум Любовь Степушова
Лось, которого боятся медведи: в России зафиксировано нечто из другой природы
Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — причина удивит
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Последние материалы
Тайна здоровой голубики: как кофейная гуща меняет правила ухода
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе
Многие собаки выбирают именно это место для сна — и вот что это на самом деле значит
Забудь скучные тренировки: йога Будокон сделает тебя не просто гибким, а суперсильным
Летний must-have: как защитить нежную кожу вокруг глаз — самые эффективные кремы с SPF
Как провести романтический уикенд в сердце парижского розария — детали внутри
Не избежать тогда судебных исков со стороны России: Франция и Бельгия не готовы к блокировке поставок газа Москвы
Мотоцикл с характером: как китайцы вдохнули жизнь в классический дизайн
Десерт с историей: что такое трайфл и как сделать его в домашних условиях
Удивительное открытие: кофе против фиброза и цирроза
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.