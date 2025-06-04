Вьетнам отменяет правило двух детей в семье: что скрывается за новым законом

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 1988 году во Вьетнаме был введен запрет на рождение более двух детей в семье.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Семья

Однако сегодня решение о количестве детей остается за семейной парой, сообщает Вьетнамское информационное агентство.

В последние три года в стране зафиксирован исторически низкий уровень рождаемости. В прошлом году общий коэффициент рождаемости снизился до 1,91 ребенка на женщину.

Эта тенденция особенно заметна в урбанизированных и экономически развитых регионах, таких как Ханой и Хошимин, где стоимость жизни высока.

22-летняя сотрудница офиса Тран Минь Хуонг говорит, что постановление правительства мало что для нее меняет, поскольку она не планирует заводить детей.

"Здесь социальные нормы предписывают женщинам вступать в брак и рожать детей, однако сегодня воспитание ребенка затратно".

Уточнения

О́фис (англ. office) или конто́ра (нем. Kontor) — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.