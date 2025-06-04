Вьетнам отменяет правило двух детей в семье: что скрывается за новым законом

В 1988 году во Вьетнаме был введен запрет на рождение более двух детей в семье.
Однако сегодня решение о количестве детей остается за семейной парой, сообщает Вьетнамское информационное агентство.
В последние три года в стране зафиксирован исторически низкий уровень рождаемости. В прошлом году общий коэффициент рождаемости снизился до 1,91 ребенка на женщину.
Эта тенденция особенно заметна в урбанизированных и экономически развитых регионах, таких как Ханой и Хошимин, где стоимость жизни высока.
22-летняя сотрудница офиса Тран Минь Хуонг говорит, что постановление правительства мало что для нее меняет, поскольку она не планирует заводить детей.
"Здесь социальные нормы предписывают женщинам вступать в брак и рожать детей, однако сегодня воспитание ребенка затратно".
О́фис (англ. office) или конто́ра (нем. Kontor) — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы).
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