Гонка технологий: оперативная память DDR4 больше не нужна крупным игрокам

Китай активно продвигается в технологических отраслях, и это видно на примере стремления развивать суперкомпьютеры.
В частности, китайские компании начинают отказываться от технологии DDR4 в пользу более современных решений, таких как DDR5 и HBM.
Компания ChangXin Memory Technologies (CXMT) объявила, что прекратит производство DDR4 в середине 2026 года. Интересно, что CXMT всего год назад начала выпускать DDR4, но теперь решила изменить курс на более передовые технологии. Они не будут единственными в этой гонке.
Южная Корея и США также следуют этому примеру. Samsung, южнокорейский гигант в области чипов, а также SK Hynix и Micron (одна из крупнейших чиповых компаний США) также подтвердили свои намерения отказаться от технологии DDR4 и даже DDR3, которая становится всё менее популярной, пишет terra.
Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо.
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