Искусственный интеллект следит за мусором — зачем это сделали в Нижнем

2:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Можно ли доверить ИИ чистоту улиц? В Нижегородской области не просто доверили — сделали это на уровне, который удостоился всероссийского признания.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дорожная камера

Умная уборка по-настоящему

Проект мониторинга уборки городских территорий с применением нейросетей получил премию CIPR Digital в номинации "Зеленая цифра". Разработка, созданная Минцифры Нижегородской области в сотрудничестве с компанией "НТехЛаб", уже применяется на практике: нейросеть анализирует видеопотоки с камер наблюдения, выявляя контейнеры, мусоровозы и неубранный мусор. Это помогает оперативно отслеживать нарушения и улучшать работу коммунальных служб.

Когда мусор под контролем

Все данные доступны в виде аналитических отчетов и уведомлений — например, если вывоз отходов прошёл не по графику. Такой подход обеспечивает не просто контроль, а полноценную цифровую трансформацию городского хозяйства.

Юбилей с наградами

Значимое событие приурочено к юбилею: премия CIPR Digital вручалась уже в пятый раз, а конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в этом году проходит в 10-й раз.

Не только технологии — ещё и люди

Организаторы не забыли и тех, кто стоял у истоков. Генеральный директор Нижегородской ярмарки Елизавета Зубакина получила награду "Гений места" за выбор площадки — впервые мероприятия ЦИПР прошли в историческом "Пассаже".

"Еще недавно мы и мечтать не могли, что будем проводить мероприятия в "Пассаже"", — сказала она.

А губернатора Нижегородской области Глеба Никитина отметили за "Душевное гостеприимство".

"Благодарен за высокую оценку труда нашей команды! За год число заявок выросло на 30% — премия стала по-настоящему значимой", — отметил он.

Форум международного масштаба

ЦИПР-2025 собрал участников из более чем 30 стран. Главные темы: большие данные, цифровой суверенитет, кибербезопасность и трансформация государства.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος — жилище (дом), местопребывание и λόγος — учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).



Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма.



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