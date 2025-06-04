Пока вы спите, ИИ учится в виртуальной среде — зачем это нужно

2:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вы знали, что в мире уже работает более 4,8 миллиона промышленных роботов? И это число продолжает расти. На фоне такой автоматизации ключевую роль начинает играть то, где и как обучаются интеллектуальные системы, управляющие этими машинами.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository Искусственный интеллект

Теперь у промышленных компаний в России появилась возможность готовить своих "умных" помощников в облаке. Cloud. ru предлагает предприятиям платформу для создания виртуальных симуляций — среды, где ИИ-модели, управляющие роботами, проходят обучение. Это стало известно из заявления генерального директора Cloud. ru Евгения Колбина, сделанного на конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

"Обучение ИИ-моделей и создание симуляционных сред наиболее эффективно в гибридной архитектуре, когда промышленные компании могут сочетать мощности локальной IT-инфраструктуры и ресурсы облака", — подчеркнул Колбин.

Зачем нужен гибридный подход

В сочетании "локальные мощности + облако" кроется главное преимущество — гибкость. Подобный подход позволяет масштабировать ИИ-системы, не рискуя безопасностью данных, и быстро внедрять роботов в производство.

"Мы готовы предоставить инструменты и инфраструктуру для обучения ИИ-моделей промышленных роботов в облаке на базе наших платформ. Там есть все необходимое для работы с ИИ, включая возможность создания симуляционных сред обучения для индустриальных роботов", — добавил Колбин.

Что это даёт бизнесу

Автоматизация — это уже не просто тренд, а необходимость. Использование облачных симуляций сокращает затраты, ускоряет процесс внедрения решений и позволяет обучать ИИ в максимально приближённых к реальности условиях. А значит, промышленные роботы становятся умнее — и делают производство эффективнее.

Уточнения

Автоматизация — применение технических средств, экономико-математических методов и систем управления, освобождающих человека частично или полностью от непосредственного участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов или информации.



Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.



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