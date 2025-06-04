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Работа для подростков в Подмосковье: что нужно знать, чтобы не нарушить закон

Экономика

После 14 лет юные россияне могут легально работать и зарабатывать деньги, но есть несколько нюансов, которые нужно учитывать.

Молодежь до 18 лет защищена законом, но с ограничениями. Например, с 14 лет нужно письменное согласие родителей и органов опеки на трудоустройство, чтобы подтвердить безопасность работы для здоровья, пишут "Вести Подмосковья".

Продолжительность рабочего времени — максимум 4 часа в день и 24 часа в неделю для 14- и 15-летних. С 16 лет подросток становится полностью дееспособным в трудовом отношении и может работать без разрешений, но не более 35 часов в неделю.

Подростков нельзя привлекать к опасным профессиям, ночным сменам, работе с тяжестями, а также в ночные клубы и на предприятия, торгующие алкоголем и табаком.

Документы для трудоустройства — паспорт, СНИЛС, ИНН, медицинская справка формы 086/у, согласие родителей и органов опеки (при необходимости). Медсправку можно получить в поликлинике.

В крупных городах подросткам легко найти работу, особенно летом. Популярные вакансии — курьеры, раздача листовок, участие в рекламных акциях, работа официантом (необходима санитарная книжка) и удаленный фриланс.

 Возможности для удалённой работы включают написание текстов, обработку фото- и видеоматериалов и работу менеджером по переписке с клиентами. Вакансии фриланса можно найти на специализированных сайтах и в Telegram-каналах.

Уточнения

 Фриланс особенно распространён в таких областях деятельности, как журналистика (и другие формы деятельности, связанные с написанием текстов), юриспруденция, компьютерное программирование, архитектура, нейронная инженерия, дизайн во всех его проявлениях (реклама, веб-дизайн, дизайн интерьера и т. д.), перевод, фото- и видеосъёмка, разного рода экспертная и консультационная деятельность, однако фриланс также сильно распространён в строительной области. Фирмам-подрядчикам выгоднее нанимать работников на сезон, нежели содержать рабочий штат.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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Работа для подростков в Подмосковье: что нужно знать, чтобы не нарушить закон
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