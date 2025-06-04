Редкоземельные металлы стали новой валютой Китая? Автопроизводители в панике — нарушены цепочки поставок

3:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Введение апрельских ограничений на экспорт некоторых редкоземельных металлов и магнитов Китаем "дает свои плоды".

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Как сообщает издание The Japan Times, автомобильные компании из США, Германии, Индии бьют тревогу: нарушены цепочки поставок, отмечаются большие задержки в производстве.

Редакция Pravda. Ru попросила Владимира Моженкова, бизнес-эксперта, экс-президента Ассоциации "Российские автомобильные дилеры", прокомментировать сложившуюся ситуацию. Есть ли альтернативные источники поставок редкоземельных металлов? Какие возможные стратегии могут применять компании для обеспечения стабильности производства?

Китай, напомнил эксперт, обладает крупнейшими ресурсами редкоземельных элементов. И за последние два десятилетия страна значительно продвинулась в их переработке, процессе трудоемком и технологически сложном. И обрабатывает не только собственные ресурсы, но и импортируемое сырье из Азии, Африки и Латинской Америки. Уникальные технологии переработки некоторых металлов, существующие только в Поднебесной, требуют значительных финансовых вложений. Известно, что даже добываемые в США металлы отправляются китайским компаниям для дальнейшей переработки из-за отсутствия соответствующих технологий, добавил Моженков.

По словам собеседника, рынок был относительно свободным, но после введения американских пошлин в 125-145% китайское правительство усилило государственный контроль над производством и продажей редкоземельных металлов, внедрив систему лицензирования (здесь и возникают проблемы). В настоящее время ограничений для отдельных стран нет. Однако в случае обострения торговых войн с США или Евросоюзом, ключевыми торговыми партнерами Китая, страна может принять ответные меры. Это лишь вероятный сценарий, но Китай к нему готовится, подчеркнул Моженков.

Компании могут применять различные стратегии для обеспечения стабильности производства, учитывая текущие глобальные изменения. Важно быть гибкими и готовыми к изменениям, чтобы успешно справляться с вызовами современного мира, заявил эксперт.

В условиях многополярного мира, где страны стремятся к экономической изоляции (например, США и страны Евросоюза) важно находить способы для поддержания международных связей и сотрудничества. Возможность возникновения экономического хаоса требует от политиков и народов активных действий для его предотвращения.

"Китай понимает, что изоляция — это удар по его экономике. Многополярный мир расширяется, но в то же время по нему бьют. Как договариваться со всеми? ВТО не работает. Европа сама нарушила все правила, которые можно нарушить. Дональд Трамп вообще ни на кого не обращает внимания. Его сдерживают суды, конгрессы, законы. Наступает экономический хаос на уровне нашей цивилизации или может наступить. Как его избежать — это вопрос к политикам и к народам, конечно", — сказал Моженков.

Россия обладает большими объемами ресурсов, редкоземельных металлов, что открывает возможности для торговли. Важно адаптироваться к изменяющимся условиям и находить новые пути для развития, заключил бизнес-эксперт.

Уточнения

Страте́гия (др.-греч. στρατηγία — иску́сство полково́дца) — общий, недетализированный план, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели, в военном деле, позднее вообще какой-либо деятельности человека.





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