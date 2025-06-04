Бразилия заявляет права: подводный остров может стать источником ценных ресурсов для страны

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

На дне Атлантического океана, в 1200 км от побережья Рио-гранди-ду-Сул, найден огромный остров, сравнимый по размерам с Исландией.

Фото: https://commons.wikimedia.org by NOAA Photo Library: expl0511, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ дно

Этот остров, известный как плато Рио-гранде, сейчас находится на глубине 650 метров, но 40-50 миллионов лет назад он возвышался над уровнем моря. Открытие стало результатом десяти лет геологических и океанографических исследований, проведенных учеными из Университета Сан-Паулу.

Исследования показали, что нынешний "подводник" был тропическим вулканическим островом, покрытым лесами и окруженным рифами. Он образовался во время эоцена и со временем подвергся естественным изменениям, в том числе был накрыт потоками лавы. Ученые подтвердили это, анализируя образцы окаменелой красной глины, собранные во время экспедиций.

Этот геологический комплекс, занимающий площадь 500 тысяч км², включает пики высотой более 4000 метров и глубокие каньоны до 4800 метров. Его почвы схожи с тропическими регионами Бразилии, что поддерживает гипотезу о климатическом взаимодействии.

Экономическая значимость острова также привлекает внимание из-за его богатств: в регионе находятся ценные минералы, такие как железо, марганец, кобальт, никель и платины, которые необходимы для высоких технологий.

Сегодня Рио-гранде находится под международной юрисдикцией, но Бразилия уже подала запрос в ООН на признание этой области как часть своего континентального шельфа, что может расширить её экономическую зону, пишет diariodocomercio.

Уточнения

Гипо́теза (др.-греч. ὑπόθεσις — «предположение; допущение», от ὑπό — «под; по причине; из-за» и θέσις — «место; положение; тезис») — предположение или догадка, утверждение, которое, в отличие от аксиом, постулатов, требует доказательства.



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