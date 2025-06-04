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Какие пять компаний правят российским авторынком — более 80% продаж новых легковых авто

1:30
Экономика

Согласно заявлению директора аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова, опубликованному 4 июня в его Telegram-канале, ключевые игроки доминируют на российском авторынке.

Автосалон
Фото: www.freepik.com by senivpetro is licensed under Free More info
Автосалон

Более восьмидесяти процентов продаж новых легковых автомобилей в России контролируется всего пятью компаниями, пишут Известия.

Лидером является АвтоВАЗ, занимающий 28,5% рынка. Chery Automobile занимает вторую позицию с долей в 20,6%. Замыкает тройку лидеров GWM Company, которой принадлежит 13,7% рынка. Geely Holding и Changan Automobile занимают четвертое и пятое места с показателями 12% и 6,3% соответственно. По оценкам аналитика, совокупная доля этих пяти компаний составляет 81,1% от общего объема продаж новых легковых автомобилей в России.

Целиков также обратил внимание на то, что в мае падение продаж у этих пяти лидеров (-32,3%) оказалось более значительным, чем общее падение рынка, которое составило 28,3%. В то же время, остальные участники рынка, которых насчитывается около сотни, продемонстрировали гораздо меньшее снижение продаж, в среднем на 3,2%.

Уточнения

Анали́тик — специалист, занимающийся аналитическими исследованиями и обобщением в определенной сфере деятельности, который в совершенстве владеет методами анализа, обычно способен прогнозировать процессы и разрабатывать перспективные программы развития.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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