Летний разгул мошенников: как не стать жертвой аферистов в сезон отпусков

1:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Лето — не только время отдыха, но и период повышенной активности мошенников, которые используют доверчивость россиян в теплый сезон. Эксперты платформы "Мошеловка" ОНФ назвали самые распространенные схемы обмана, на которые попадаются тысячи людей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Телефонный мошенник

Фейковые выплаты и поддельные госпрограммы

Одна из самых популярных схем — рассылка сообщений о "специальных выплатах" для семей с детьми до 16 лет. Мошенники создают поддельные сайты, имитирующие госуслуги, и просят ввести личные данные или оплатить "оформление" несуществующих пособий.

Подработка с подвохом

В соцсетях и на сайтах с вакансиями появляются объявления о высокооплачиваемой работе без опыта. Но вместо зарплаты жертве предлагают открыть счет на свое имя или передать логин/пароль от банковского приложения "для начисления денег". В итоге мошенники просто обчищают карту, пишет РИАН.

Романтические аферы

Летом активизируются "виртуальные женихи" и "невесты" на сайтах знакомств. После нескольких недель общения новый "возлюбленный" просит денег на билеты, срочное лечение или "спасение бизнеса".

Обман с арендой и детскими лагерями

Мошенники размещают фальшивые объявления о сдаче велосипедов, самокатов или жилья, требуя предоплату за бронь. Другая схема — поддельные сайты детских лагерей с привлекательными ценами, куда родители переводят деньги, а потом оказывается, что такого лагеря нет.

Опасные QR-коды

В парках и общественных местах могут появиться поддельные QR-коды, ведущие на фишинговые сайты. Эксперты предупреждают: сканируйте коды только через защищенные приложения и не вводите данные на подозрительных страницах.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.



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