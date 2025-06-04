Снижение ставок по депозитам: как крупные банки пытаются надавить на ЦБ

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Крупные российские банки, включая Т-банк, Совкомбанк, Газпромбанк и Альфа-банк начали снижать процентные ставки по депозитам.

Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Рубли

Экономист Никита Масленников объясняет это стратегией финансовых организаций, которые пытаются подстраховаться на случай снижения ключевой ставки Банком России уже 6 июня или в ближайшие месяцы.

По словам Масленникова, кредитные организации заранее корректируют условия вкладов, чтобы минимизировать риски в случае смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, пишет "Ридус".

"Банки выстраивают беспроигрышную комбинацию, снижая ставки и оказывая косвенное давление на регулятор", — отмечает эксперт.

Еще одной причиной может быть замедление роста кредитования — как в потребительском, так и в корпоративном секторах. Если спрос на займы падает, банки меньше заинтересованы в привлечении депозитов под высокие проценты.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.



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