Сахалин: зарплаты растут, и это не предел! Рынок труда в действии

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным Сахалинстата, в марте 2025 года средний ежемесячный доход сотрудников компаний, расположенных в Сахалинской области, достиг 139 678,4 рубля.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Российские деньги

Это указывает на существенный рост по отношению к показателям предыдущего месяца — февраля.

Начисленная зарплата жителей Сахалина и Курильских островов в марте 2025 года достигла 139 678 рублей, что почти на 2 тысячи больше, чем февральский показатель в 137 772 рубля.

Средняя зарплата в островном регионе по-прежнему является одной из самых высоких в России. Это объясняется рядом факторов, включая северные надбавки, суровые климатические условия, повышенные затраты на проживание и активное развитие промышленности в регионе, пишет sakh. online.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





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