Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот утренний ритуал снижает риск диабета: проверьте сами
Бермуды с характером: 5 модных образов, которые заставят всех повернуться
Вторичка пошла по-корейски: что за зверя везут вместо Kia и Hyundai
Неизвестные факты о Наташе Королевой: только одно событие заставило её простить Тарзану измену
YouTube против Netflix: Амиран Сардаров раскрыл, за что его высмеивали в США
Теплицы Альмерии: гигантские структуры, видимые из космоса, завораживают и удивляют
Устали бороться с плесенью в ванной комнате? 5 проверенных способов победить её навсегда
Лёд тронулся: Сибирь из своих глубин выпустила вирус, который спал почти 50 тысяч лет
Это упражнение даст взрывной рост вашим трицепсам! Проверено чемпионом

Сахалин: зарплаты растут, и это не предел! Рынок труда в действии

1:01
Экономика

Согласно данным Сахалинстата, в марте 2025 года средний ежемесячный доход сотрудников компаний, расположенных в Сахалинской области, достиг 139 678,4 рубля.

Российские деньги
Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Российские деньги

Это указывает на существенный рост по отношению к показателям предыдущего месяца — февраля.

Начисленная зарплата жителей Сахалина и Курильских островов в марте 2025 года достигла 139 678 рублей, что почти на 2 тысячи больше, чем февральский показатель в 137 772 рубля.

Средняя зарплата в островном регионе по-прежнему является одной из самых высоких в России. Это объясняется рядом факторов, включая северные надбавки, суровые климатические условия, повышенные затраты на проживание и активное развитие промышленности в регионе, пишет sakh. online.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Авто
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие Аудио 
Удивительный способ подкислить почву — голубика растёт как на дрожжах
Садоводство, цветоводство
Удивительный способ подкислить почву — голубика растёт как на дрожжах Аудио 
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Наука и техника
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера Аудио 
Популярное
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию

В сибирской тайге живёт медведь, который приносит человеку дары. Учёные теряются в догадках: то ли благодарность, то ли инстинкт, которого не должно быть.

Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Лось, которого боятся медведи: в России зафиксировано нечто из другой природы
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее
Сводка с фронта: в Сумах уничтожен штаб ВСУ с советниками НАТО, удар по Крымскому мосту Дмитрий Плотников Эксперт оценил притормаживание Россией строительства трёх ТЭЦ в Казахстане Любовь Степушова Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были Сергей Лебедев
Александр Рогов высказался о людях, покупающих одежду на маркетплейсах
Она текла миллионы лет: на Марсе нашли реку, которая могла быть колыбелью чужой цивилизации
Рискуют, но идут: танкеры обходят российские воды после задержания Green Admire
Рискуют, но идут: танкеры обходят российские воды после задержания Green Admire
Последние материалы
Вторичка пошла по-корейски: что за зверя везут вместо Kia и Hyundai
Неизвестные факты о Наташе Королевой: только одно событие заставило её простить Тарзану измену
Сводка с фронта: в Сумах уничтожен штаб ВСУ с советниками НАТО, удар по Крымскому мосту
YouTube против Netflix: Амиран Сардаров раскрыл, за что его высмеивали в США
Теплицы Альмерии: гигантские структуры, видимые из космоса, завораживают и удивляют
Устали бороться с плесенью в ванной комнате? 5 проверенных способов победить её навсегда
Лёд тронулся: Сибирь из своих глубин выпустила вирус, который спал почти 50 тысяч лет
Это упражнение даст взрывной рост вашим трицепсам! Проверено чемпионом
ТОП самых красивых автомобильных дорог СССР
Свежесть прямо на подоконнике: советы по выращиванию мелиссы в домашних условиях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.