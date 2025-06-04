Сахалин: зарплаты растут, и это не предел! Рынок труда в действии

Согласно данным Сахалинстата, в марте 2025 года средний ежемесячный доход сотрудников компаний, расположенных в Сахалинской области, достиг 139 678,4 рубля.
Это указывает на существенный рост по отношению к показателям предыдущего месяца — февраля.
Начисленная зарплата жителей Сахалина и Курильских островов в марте 2025 года достигла 139 678 рублей, что почти на 2 тысячи больше, чем февральский показатель в 137 772 рубля.
Средняя зарплата в островном регионе по-прежнему является одной из самых высоких в России. Это объясняется рядом факторов, включая северные надбавки, суровые климатические условия, повышенные затраты на проживание и активное развитие промышленности в регионе, пишет sakh. online.
Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
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