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16 гектаров и пять благодарных ослов: ферма ищет новых владельцев

1:32
Экономика

В живописном британском Котсуолдсе  выставлена на продажу ферма с прилегающими постройками и обширным участком в 16 га.

Ферма
Фото: flickr.com by BASFPlantScience, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ферма

Особым и неожиданным дополнением к этой сделке являются пять ослов, нуждающихся в заботливом хозяине.

Просторное поместье Лэнгтон выставлено на торги компанией Carter Jonas по цене 3 миллиона фунтов стерлингов (более 320 млн рублей). Нынешние владельцы ищут покупателя, готового принять на себя ответственность не только за саму недвижимость, но и за ее четвероногих обитателей.

Около десяти лет назад нынешние хозяева узнали о продаже одного из ослов и решили вмешаться. Приехав на место, они обнаружили пятерых животных, находящихся в состоянии истощения, и приняли решение забрать их всех.

Благодаря ветеринарному уходу, любви и вниманию со стороны новых владельцев, ослы смогли восстановиться. С тех пор они безмерно благодарны за свой дом на ферме Лэнгтон, где в их распоряжении 10 конюшен, обширные пастбища и загон.

По словам владельцев, ослы стали для них преданными и любящими компаньонами. Они откликаются на зов, бегут навстречу, обожают лакомиться морковью. Ферма стала для них настоящим домом.

Теперь же ослы ищут нового хозяина, который сможет обеспечить им необходимый уход и позволит остаться в привычной обстановке, пишет The Standard. 

Уточнения

Ферма — частное сельскохозяйственное предприятие, занимающееся производством сельскохозяйственной продукции.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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