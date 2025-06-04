16 гектаров и пять благодарных ослов: ферма ищет новых владельцев

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

В живописном британском Котсуолдсе выставлена на продажу ферма с прилегающими постройками и обширным участком в 16 га.

Фото: flickr.com by BASFPlantScience, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ферма

Особым и неожиданным дополнением к этой сделке являются пять ослов, нуждающихся в заботливом хозяине.

Просторное поместье Лэнгтон выставлено на торги компанией Carter Jonas по цене 3 миллиона фунтов стерлингов (более 320 млн рублей). Нынешние владельцы ищут покупателя, готового принять на себя ответственность не только за саму недвижимость, но и за ее четвероногих обитателей.

Около десяти лет назад нынешние хозяева узнали о продаже одного из ослов и решили вмешаться. Приехав на место, они обнаружили пятерых животных, находящихся в состоянии истощения, и приняли решение забрать их всех.

Благодаря ветеринарному уходу, любви и вниманию со стороны новых владельцев, ослы смогли восстановиться. С тех пор они безмерно благодарны за свой дом на ферме Лэнгтон, где в их распоряжении 10 конюшен, обширные пастбища и загон.

По словам владельцев, ослы стали для них преданными и любящими компаньонами. Они откликаются на зов, бегут навстречу, обожают лакомиться морковью. Ферма стала для них настоящим домом.

Теперь же ослы ищут нового хозяина, который сможет обеспечить им необходимый уход и позволит остаться в привычной обстановке, пишет The Standard.

Уточнения

Ферма — частное сельскохозяйственное предприятие, занимающееся производством сельскохозяйственной продукции.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.