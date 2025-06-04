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Дресс-код, который не ставит под угрозу карьеру: советы от экспертов

1:03
Экономика

Дэниел Пост Сеннинг, эксперт по этикету, подчеркивает, что рабочую одежду следует рассматривать как возможность самовыражения, а не как обязанность. 

Диалог мужчины и женщины
Фото: unsplash.com by rawpixel, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Диалог мужчины и женщины

Доминик Бёрд, коллега Сеннинга, рассказывает о том, как ее стиль одежды отличается от более неформального подхода многих сотрудников. Она считает, что самовыражение помогает справиться с синдромом самозванца и занять свое место в мужской индустрии. Однако она также подчеркивает важность соблюдения дресс-кода, который не должен ставить под угрозу вашу работу.

Бёрд предлагает подходить к выбору нарядов с учетом специфики работы: например, брюки удобнее юбок в сфере информационных технологий.

Пост Сеннинг добавляет, что стиль не обязательно требует больших затрат, важно выглядеть ухоженно. 

Мегна Бхалла советует быть осторожным с выбором одежды, особенно на новом месте работы. Она рекомендует одеваться более консервативно, пока вы не освоитесь в коллективе, пишет CNBC.

Уточнения

Дресс-ко́д (англ. dress code, DC, «кодекс одежды») — форма одежды, требуемая при посещении определённых мероприятий, организаций, заведений.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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