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Как заработать 200 тыс. долларов, не покидая университет — история успеха

1:51
Экономика

Когда-то 22-летний основатель стартапа Эмиль Барр успешно договорился с администрацией о финансировании своего обучения в размере около 60 000 долларов.

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Фото: freepik.com is licensed under Free More info
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За время учебы в Университете Майами (США) он заработал более 140 000 долларов, а к окончанию учебы его доход превысил 200 000 долларов.

Барр создал свой первый стартап — агентство по маркетингу в социальных сетях Step Up Social — на первом курсе университета. Он поступил на стипендию, которая покрывала лишь часть расходов, и на втором курсе использовал свои навыки ведения переговоров, чтобы убедить университет оплатить оставшуюся сумму. В это время университет стремился привлечь больше спонсоров и развивать программу предпринимательства.

 К концу второго года его бизнес начал приносить доход более миллиона долларов. Он встретился с деканом и объяснил, что создает ценность для школы, но при этом продолжает оплачивать часть обучения. В итоге в декабре 2022 года он заключил договор о полном финансировании своего обучения.

Кроме того, Барр выиграл несколько конкурсов стартапов и получил гранты на сумму более 30 000 долларов. К третьему курсу он привлек университет как клиента своего бизнеса, заработав более 100 000 долларов на контрактах.

Одним из его значительных достижений стало получение пропуска на парковку для преподавателей, за что он боролся девять месяцев. Step Up Social впоследствии была приобретена и переименована в Candid Network.

Барр подчеркивает важность умения просить о помощи и выяснять, что ценно для другой стороны, пишет CNBC.

Уточнения

Старта́п (от англ. startup company от start up дословно — «запускать») — компания с короткой историей операционной деятельности и анализа рынка.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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