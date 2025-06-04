Ставки пошли вниз: трижды за неделю

Крупнейшие российские банки начали снижать процентные ставки по депозитам перед заседанием Центробанка, которое состоится 6 июня.
По информации РБК, это уже третье снижение ставок за неделю. В настоящее время средняя максимальная ставка среди десяти крупнейших банков колеблется от 18,81% до 19,42% на вклады от 100 тысяч рублей. Для вкладов менее 100 тысяч рублей ставки обычно снижаются на 2-3%.
Финансовые аналитики предполагают, что на предстоящем заседании Центробанк может принять решение о снижении ключевой ставки или оставить ее на текущем уровне.
Напомним, ключевая ставка ЦБ составляет 21% и сохраняется на этом уровне уже полгода.
Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.
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