Ставки пошли вниз: трижды за неделю

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Крупнейшие российские банки начали снижать процентные ставки по депозитам перед заседанием Центробанка, которое состоится 6 июня.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина с графиком, калькулятором и свиньёй-копилкой

По информации РБК, это уже третье снижение ставок за неделю. В настоящее время средняя максимальная ставка среди десяти крупнейших банков колеблется от 18,81% до 19,42% на вклады от 100 тысяч рублей. Для вкладов менее 100 тысяч рублей ставки обычно снижаются на 2-3%.

Финансовые аналитики предполагают, что на предстоящем заседании Центробанк может принять решение о снижении ключевой ставки или оставить ее на текущем уровне.

Напомним, ключевая ставка ЦБ составляет 21% и сохраняется на этом уровне уже полгода.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.





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