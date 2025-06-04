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Гендерный дисбаланс в бизнесе: 59% женщин столкнулись с предрассудками

1:11
Экономика

Согласно исследованию, около 21% женщин-предпринимателей считают, что им сложнее добиться успеха по сравнению с коллегами-мужчинами.

Обсуждение рабочих вопросов в коллективе
Фото: commons.wikimedia.org by Коворкинг-пространство "Зона действия", https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Обсуждение рабочих вопросов в коллективе

Опрос, проведенный среди 500 женщин, выявил основные препятствия, такие как гендерные предрассудки (59%) и необходимость балансировать между работой и личной жизнью (29%). 42% респонденток заявили о столкновении со стереотипами, связанными с эмоциональным и рациональным принятием решений, а 26% испытывали сложности с поиском поддержки для достижения целей.

Однако 48% опрошенных отметили, что ведение собственного бизнеса дает им больше возможностей проводить время с семьей, а 43% считают, что это помогает им быть положительным примером для своих детей.

Майк Крейн из AXA UK подчеркнул, что открытие собственного бизнеса — это серьезный вызов, и результаты исследования выявили области, где женщины чувствуют себя в невыгодном положении. Он отметил, что, несмотря на прогресс, деловой мир по-прежнему не является равноправным для женщин, пишет The Sun.

 

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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