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Сорняки, мусор и разруха — когда земельный участок могут отнести к категории заброшенных

1:29
Экономика

В России официально утверждены критерии определения неиспользуемых земельных наделов.

Дача
Фото: Creative Commons Attribution 3.0 Unported by kuznetsov_anton, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дача

Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Постановление вступит в законную силу 1 сентября 2025 года и будет действовать на протяжении шести лет. 

Любой земельный участок будет считаться заброшенным, если свыше половины его площади загрязнено мусором или завалено отходами более года с момента фиксации нарушения.

Для садовых, огородных и приусадебных территорий одним из показателей неиспользования станет наличие сорной растительности, превышающей один метр в высоту, на большей части площади.

Участки, предназначенные под застройку, будут признаны неиспользуемыми, если в течение пяти лет на них не будет возведено какое-либо сооружение. Для участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство, срок освоения установлен в семь лет.

Ещё одним признаком запущенного участка является наличие полуразрушенных объектов. Речь идет о зданиях, имеющих повреждения кровли, стен или с выбитыми оконными рамами.

Данные требования не распространяются на земельные участки, невозможность использования которых обусловлена арестом, природными катаклизмами или иными форс-мажорными обстоятельствами, пишет РГ.

Уточнения

Катакли́зм - в более общем смысле — любой разрушительный переворот в природе или обществе.

 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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