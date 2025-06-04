Сорняки, мусор и разруха — когда земельный участок могут отнести к категории заброшенных

В России официально утверждены критерии определения неиспользуемых земельных наделов.
Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Постановление вступит в законную силу 1 сентября 2025 года и будет действовать на протяжении шести лет.
Любой земельный участок будет считаться заброшенным, если свыше половины его площади загрязнено мусором или завалено отходами более года с момента фиксации нарушения.
Для садовых, огородных и приусадебных территорий одним из показателей неиспользования станет наличие сорной растительности, превышающей один метр в высоту, на большей части площади.
Участки, предназначенные под застройку, будут признаны неиспользуемыми, если в течение пяти лет на них не будет возведено какое-либо сооружение. Для участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство, срок освоения установлен в семь лет.
Ещё одним признаком запущенного участка является наличие полуразрушенных объектов. Речь идет о зданиях, имеющих повреждения кровли, стен или с выбитыми оконными рамами.
Данные требования не распространяются на земельные участки, невозможность использования которых обусловлена арестом, природными катаклизмами или иными форс-мажорными обстоятельствами, пишет РГ.
Катакли́зм - в более общем смысле — любой разрушительный переворот в природе или обществе.
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