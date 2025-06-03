Все активы будут конфискованы в пользу государства: компания Леста игры доигралась

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Таганский районный суд Москвы вынес решение о запрете работы компании "Леста игры", занимающейся изданием популярных онлайн-игр, таких как "Мир танков", "Мир кораблей" и TankBlitz.

Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Молоток

Все имущество компании будет конфисковано в пользу государства. Ранее Генеральная прокуратура Российской Федерации подала иск против владельцев "Лесты" — Виктора Кислого и Малика Хатажаева, а также двух связанных с ними юридических лиц: ООО "Леста" и ООО "Леста геймс эдженси".

Прокуратура требовала прекращения деятельности указанных компаний в России, обвиняя их в экстремистской деятельности, и добивалась передачи всех их активов государству. Основанием для иска послужили обвинения Виктора Кислого и Малика Хатажаева в финансировании организаций, закупающих военное оборудование для украинской армии, что было расценено как поддержка экстремизма.

Суд полностью поддержал требования Генеральной прокуратуры. Вынесенное решение вступило в силу сразу же после его оглашения.

По информации источника ТАСС, данное судебное решение не затронет деятельность группы компаний "Леста", ее партнеров и пользователей, включая игроков в "Мир танков", "Мир кораблей" и TankBlitz.

Уточнения

Экстреми́зм (от лат. extremus — «крайний, чрезмерный») — приверженность крайним и радикальным взглядам, методам действий (обычно в политике).



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