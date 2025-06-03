Новый маршрут через Мексику: зачем Hyundai первой воспользовалась им

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пока Панамский канал страдает от засух, пробок и физического износа, в Латинской Америке появляется альтернатива, способная изменить глобальную логистику. И хотя об этом проекте пока говорят не так громко, интерес к нему проявляют настоящие гиганты рынка — например, Hyundai.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Панамский канал

Новый маршрут между океанами

Мексика взялась за амбициозный проект — железнодорожный коридор, соединяющий два океана. Он должен пройти через узкий перешеек Теуантепек, связав порты Салина-Крус (на Тихом океане) и Коацакоалькос (на побережье Мексиканского залива).

Расстояние между этими точками — всего около 300 километров, и значительная часть инфраструктуры уже готова. Завершение строительства намечено на первую половину 2026 года.

Почему это важно

Панамский канал не справляется с современными требованиями:

Частые засухи уменьшают уровень воды, снижая пропускную способность.

Очереди из судов растут, а время ожидания достигает критических значений.

Размер и количество судов увеличиваются, а возможности канала остаются прежними.

Мексиканская альтернатива предлагает решение этих проблем. Вместо водного маршрута — надежная наземная транспортировка. Вместо суток ожидания — логистика за три дня.

Зачем это крупным компаниям

Hyundai уже стала одной из первых компаний, начавших пользоваться новым маршрутом. Это стратегический шаг — перевозки становятся быстрее, предсказуемее и зачастую дешевле. А главное — меньше зависят от погодных условий и инфраструктурных ограничений.

Уточнения

Междунаро́дная торго́вля — система международных товарно-денежных отношений, складывающаяся из внешней торговли всех стран мира.



Пана́мский кана́л (исп. Canal de Panamá) — судоходный канал, соединяющий Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном, расположен на Панамском перешейке на территории государства Панама.



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