Добыча нефти растёт — но за этим решением скрыт серьёзный конфликт

В марте страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу на 170 000 баррелей в сутки. Последняя встреча только подтвердила этот курс. Цель — вернуть себе долю рынка и уладить внутренние противоречия.
Казахстан, например, открыто превышает свою квоту — Саудовская Аравия категорически против таких действий. Между тем всё больше стран сомневаются в целесообразности текущих ограничений.
Геополитика и нефть: скрытая игра давления
"Благодаря сланцевой революции США вошли в число лидеров по добыче нефти. Но порог рентабельности у американских компаний значительно выше", — подчёркивает Веселин Димитров, трейдер и финансовый аналитик компании "Експат Капитал".
По его словам, страны ОПЕК, особенно Саудовская Аравия, получают прибыль куда проще. Это даёт им явное преимущество.
Но дело не только в экономике. По словам Димитрова, решения ОПЕК часто имеют политическую подоплёку, Трамп пытается давить на Россию через цену на нефть. Неудивительно, что Москва категорически против увеличения квот на добычу.
Сейчас нефть торгуется выше $60 за баррель. Однако это может быть временным потолком. Если потребление вырастет — особенно в таких странах, как Китай и Индия — ситуация может измениться. Пока же предложение превышает спрос.
Компании вроде Exxon и BP, контролирующие всю цепочку — от скважины до бензоколонки — не так уязвимы. Американские и европейские НПЗ сосредоточены на том, что умеют лучше всего, и это стабилизирует цены на их акции.
Организа́ция стран — экспортёров не́фти (англ. The Organization of the Petroleum Exporting Countries; сокращённо ОПЕ́К, англ. OPEC) — международная межправительственная организация, созданная нефтеэкспортирующими странами в целях контроля квот добычи на нефть.
Нефтеперераба́тывающий заво́д — промышленное предприятие, основной функцией которого является переработка нефти в бензин, авиационный керосин, мазут, дизельное топливо, смазочные масла, смазки, битумы, нефтяной кокс, сырьё для нефтехимии.
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