Добыча нефти растёт — но за этим решением скрыт серьёзный конфликт

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

В марте страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу на 170 000 баррелей в сутки. Последняя встреча только подтвердила этот курс. Цель — вернуть себе долю рынка и уладить внутренние противоречия.

Фото: Openverse by Paul Lowry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Добыча нефти

Но не все согласны с этим подходом.

Казахстан, например, открыто превышает свою квоту — Саудовская Аравия категорически против таких действий. Между тем всё больше стран сомневаются в целесообразности текущих ограничений.

Геополитика и нефть: скрытая игра давления

"Благодаря сланцевой революции США вошли в число лидеров по добыче нефти. Но порог рентабельности у американских компаний значительно выше", — подчёркивает Веселин Димитров, трейдер и финансовый аналитик компании "Експат Капитал".

По его словам, страны ОПЕК, особенно Саудовская Аравия, получают прибыль куда проще. Это даёт им явное преимущество.

Но дело не только в экономике. По словам Димитрова, решения ОПЕК часто имеют политическую подоплёку, Трамп пытается давить на Россию через цену на нефть. Неудивительно, что Москва категорически против увеличения квот на добычу.

Что дальше с ценой

Сейчас нефть торгуется выше $60 за баррель. Однако это может быть временным потолком. Если потребление вырастет — особенно в таких странах, как Китай и Индия — ситуация может измениться. Пока же предложение превышает спрос.

Кто остаётся в выигрыше

Компании вроде Exxon и BP, контролирующие всю цепочку — от скважины до бензоколонки — не так уязвимы. Американские и европейские НПЗ сосредоточены на том, что умеют лучше всего, и это стабилизирует цены на их акции.

Уточнения

Организа́ция стран — экспортёров не́фти (англ. The Organization of the Petroleum Exporting Countries; сокращённо ОПЕ́К, англ. OPEC) — международная межправительственная организация, созданная нефтеэкспортирующими странами в целях контроля квот добычи на нефть.



Нефтеперераба́тывающий заво́д — промышленное предприятие, основной функцией которого является переработка нефти в бензин, авиационный керосин, мазут, дизельное топливо, смазочные масла, смазки, битумы, нефтяной кокс, сырьё для нефтехимии.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.