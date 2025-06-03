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Невероятные запасы: как новое месторождение повлияет на экономику Аргентины и Чили

1:27
Экономика

Новое месторождение, содержащее золото, медь и серебро, было обнаружено на границе между Аргентиной и Чили. 

месторождение
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
месторождение

Компания "Викунья", проводящая разведку, подтвердила, что данный проект является одним из самых перспективных в мире по своим минеральным ресурсам. 

Каковы оценочные возможности нового месторождения? Первоначальные оценки нового месторождения впечатляют. Предполагается, что оно содержит около 32,2 миллиона унций золота, 12,8 миллиона тонн меди и 659 миллионов унций серебра. Эти показатели ставят месторождение в ряд крупнейших открытий последних лет, способных оказать существенное влияние на мировой рынок драгоценных металлов.

 Открытие месторождения на границе Аргентины и Чили может значительно повлиять на региональную экономику. Разведка полезных ископаемых является важным источником дохода для стран-участниц, создавая рабочие места и стимулируя развитие инфраструктуры. Присутствие крупных горнодобывающих компаний привлечет инвестиции и будет способствовать экономическому росту в регионе.

Ожидается, что добыча полезных ископаемых увеличит экспорт, укрепив экономические позиции Аргентины и Чили на международном рынке металлов, пишет tupi.fm.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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