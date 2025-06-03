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В обход Суэцкого канала: как Лас-Пальмас стал новой логистической Меккой для торговых судов

2:42
Экономика

В порту Лас-Пальмас на Канарских островах продолжают ощущаться последствия геополитического кризиса, затронувшего Красное море и Суэцкий канал.

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Фото: commons.wikimedia.org by Iluha81, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
порт

На прошлой неделе здесь был замечен китайский корабль Zhen Hua 33 (IMO 9808223), перевозивший как минимум пять крупных портальных кранов китайского производства, предназначенных для египетского порта Думьят.

Из-за кризиса и переориентации на альтернативные маршруты в обход Суэцкого канала судно зашло в Лас-Пальмас для дозаправки, приняв на борт 2600 тонн мазута и 540 тонн дизельного топлива, по данным администрации порта.

С конца 2023 года вооруженные конфликты и нападения на торговые суда в Красном море вынуждают многие суда избегать Суэцкого канала. В результате, многие выбирают обходной путь вокруг Африки через мыс Доброй Надежды, что экономически выгодно таким стратегическим портам, как Лас-Пальмас.

По данным ЮНКТАД, объем контейнерных перевозок через Красное море упал на 42% в период с января по март 2024 года, что вынудило судовладельцев и логистических операторов менять маршруты. Порт Лас-Пальмас, благодаря своему выгодному положению в Атлантике, стал важным логистическим центром для пополнения запасов и смены экипажей.

Zhen Hua 33 принадлежит китайской государственной компании Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC), одному из крупнейших в мире производителей портового оборудования. Перевозимые краны относятся к типу STS (Ship-to-Shore) и используются для погрузки и разгрузки контейнеров в крупных морских терминалах, таких как Думьят.

Наличие таких крупных судов, как Zhen Hua 33, подчеркивает растущую стратегическую важность порта Лас-Пальмас в глобальной логистической сети. Благодаря развитой инфраструктуре для приема крупных судов и предоставлению услуг бункеровки, технического обслуживания и снабжения, канарский порт укрепляет свои позиции в новой морской географии, формируемой напряженностью на Ближнем Востоке.

Администрация порта сообщает об увеличении количества судов, следующих альтернативными маршрутами, а также об инвестициях в портовые услуги для привлечения новых торговых путей, возникающих из-за нестабильности в других регионах мира, пишет clickpetroleoegas.

Уточнения

Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — «ход» и route — «дорога») — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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