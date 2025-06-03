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Не по дням, а по часам: Маск выразил опасения по поводу госдолга США

1:05
Экономика

Илон Маск вновь заявил о своих тревогах относительно увеличивающегося государственного долга Соединенных Штатов, пишет EADaily.

Дональд Трамп и Илон Маск
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп и Илон Маск

Под постом в социальной сети, демонстрирующим таблицу с графиком роста долга, он оставил лаконичный комментарий: "Страшно".

Автор публикации подчеркнул стремительный рост долга, отметив, что это не показатели прибыльности крупных корпораций, а именно государственный долг США.

Маск регулярно предостерегает свою аудиторию, указывая на риск банкротства страны. В марте он высказывал мнение, что если не решить проблему дефицита федерального бюджета, то Соединенные Штаты столкнутся с финансовым крахом.

В текущем году государственный долг США достиг рекордного уровня, превысив 36 триллионов долларов. В начале следующего года правительству пришлось увеличить лимит государственного долга, в результате чего задолженность США перед кредиторами составила 36,216 триллиона долларов.

Уточнения

Лимит (лат  limes (limitis) — граница (предел); норма, в пределах которой разрешено пользоваться чем-либо, расходовать что-либо) — это средство управления определёнными формами принимаемого риска. Лимит представляет собой количественное ограничение, накладываемое на определённые характеристики операций организации.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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