Не по дням, а по часам: Маск выразил опасения по поводу госдолга США

Илон Маск вновь заявил о своих тревогах относительно увеличивающегося государственного долга Соединенных Штатов, пишет EADaily.
Под постом в социальной сети, демонстрирующим таблицу с графиком роста долга, он оставил лаконичный комментарий: "Страшно".
Автор публикации подчеркнул стремительный рост долга, отметив, что это не показатели прибыльности крупных корпораций, а именно государственный долг США.
Маск регулярно предостерегает свою аудиторию, указывая на риск банкротства страны. В марте он высказывал мнение, что если не решить проблему дефицита федерального бюджета, то Соединенные Штаты столкнутся с финансовым крахом.
В текущем году государственный долг США достиг рекордного уровня, превысив 36 триллионов долларов. В начале следующего года правительству пришлось увеличить лимит государственного долга, в результате чего задолженность США перед кредиторами составила 36,216 триллиона долларов.
Лимит (лат limes (limitis) — граница (предел); норма, в пределах которой разрешено пользоваться чем-либо, расходовать что-либо) — это средство управления определёнными формами принимаемого риска. Лимит представляет собой количественное ограничение, накладываемое на определённые характеристики операций организации.
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